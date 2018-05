“Desayuno para dos”, una buena idea para enamorar aún más a tu pareja

Michael nació en Liverpool, Inglaterra en 1985. Buena parte de su vida la vivió en su ciudad y en Londres también. Pero desde hace dos años se mudó con Mark a Shanghai. “El pan horneado y las pastas son relativamente nuevas en China, donde lo ven como algo occidental. Hay excepciones, pero a la mayoría de los chinos les gusta los bollos al vapor. La mayor parte de ellos no tienen horno en casa, aunque poco a poco va creciendo en popularidad. Ahora, en todo China pueden encontrarse las tartaletas de crema de huevo propias de Macao, Portugal, o pastelerías de estilo francés. Todo esto me inspira, ahora”, sostiene.

Cuando empecé a poner la mesa del desayuno de forma simétrica para fotografiarla, nunca pensé que llegaría hasta aquí, ni que aprendería tantas cosas por el camino. Aún me sorprende que me haya dado la oportunidad de escribir un libro. Con franqueza, nunca hubo una motivación gastronómica, ni la voluntad de conseguir un montón de seguidores; de hecho, en la época en que hice las primeras seiscientas imágenes estaba dando clases a tiempo completo en el museo Victoria and Albert de Londres.

Algunas recetas son fáciles de ubicar, pero otras desafían los límites políticos y geográficos. He aprendido que no existe una definición de lo que es o debería ser un desayuno. Cito a Massimo Montanari, uno de los mayores expertos en historia de la alimentación: «Decís “desayuno” y te parece algo obvio.» Pero en mi cuenta sigo recibiendo el mismo comentario casi todos los días: «Esto no es un desayuno.»

Cada vez que cuelgo algo me llegan un montón de comentarios; es lo normal en las redes sociales, pero éste es uno de los que más me molesta. Y no porque los que lo dicen estén equivocados —no es exactamente su «idea» de desayuno—, sino porque no son capaces de ver más allá.

Aunque mis tradiciones refuerzan lo que para mí es normal, me encanta saltarme los parámetros de lo que se considera «normal». La mayoría de las tradiciones no son universales, pero, en general, no sentimos curiosidad por conocer otras costumbres. Así que este libro intenta compartirlas.

Lo que las redes sociales parecen hacer a la perfección, los libros lo han hecho durante siglos, aunque sin duda mucho más despacio. A simple vista podría parecer que lo digital y lo analógico funcionan cada uno por su lado, pero en realidad se complementan más de lo que creemos. Desde un principio quedó claro que yo mismo haría todas las fotografías del libro con mi iPhone.

