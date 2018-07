Un librazo, “Cielo e infierno” de la pastelería argentina

“Joaquín Grimaldi es conocido por las delicias que crea y también por su espíritu disruptivo y su presencia rocker. Su libro “Cielo e Infierno” traslada al papel lo que él hace en la pastelería de Four Seasons día a día. Pero, aunque sus creaciones llevan como marca las técnicas innovadoras, no son irreproducibles en el hogar; en el libro Grimaldi se encarga de explicar el paso a paso y volver simple lo que parece complejo”, afirma la especializada luego que el célebre pastelero presentará su libro en el Hotel Four Seasons.

El libro, dividido en cuatro secciones e incluye recetas de panadería, postres, helados y mini postres. Tiene una imponente tapa roja y consta de 248 páginas.