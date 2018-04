Badilla, de Pehuenia: “En nuestro festival se mantiene el valor por los productos”

El Festival Del Chef Patagónico se desarrolla en la flamante y recientemente designada capital provincial de la gastronomía. Una de las mayores acciones de la comunidad es este homenaje a la cocina y los productos. Tamaña responsabilidad tiene como cabeza visible al intendente de la localidad, Sandro Badilla con quien hablamos de los fuegos y las festividades

-¿Qué significa el festival del chef para Ud. como intendente?

-El Festival Provincial del Chef Patagónico, es el encuentro gastronómico más importante de la provincia y de la Patagonia, que este año va por su décimo cuarta edición.

Villa Pehuenia Moquehue es una localidad de casi 2.000 habitantes en la cordillera neuquina a 340 Km de la capital neuquina.

Cada vez que alguien comenta que vive en Villa Pehuenia, la primera asociación de la gente es el Festival, o viceversa. Probablemente muchos hayan venido, y probablemente otros no, pero el reconocimiento de la gente en diferentes partes de la provincia y del país es notoria.

- ¿Por qué crees que Villa Pehuenia es la capital provincial de la gastronomía?

-En nuestro festival se mantiene viva la esencia de sus orígenes, se mantiene el valor por los productos regionales y sobre todo se mantiene viva la cultura y la tradición que por años, ha girado al rededor de nuestra gran semilla, que es el piñón de la araucaria. Seguimos manteniendo intacto nuestro respeto por la regionalidad de nuestros productos que es una de las bases de la gastronomía, en este caso.

La ley provincial 3.093, hace un reconocimiento a la trayectoria gastronómica de Villa Pehuenia Moquehue, al trabajo constante que se ha llevado adelante para superarnos constantemente y, por supuesto, el Festival Provincial del Chef Patagónico siempre ha sido la usina que nos inspira y moviliza a todos los sectores.

- ¿Qué tan importante es la cultura gastronómica en una comunidad?

-Muchas cosas que suceden en nuestra vida cotidiana se resuelven alrededor de la mesa. Muchos momentos de nuestras vidas se dan en el desayuno, el almuerzo, la merienda o la cena. Hasta muchas reuniones de trabajo se realizan alrededor de una mesa y los platos con los productos que nos identifican. Uno cuando invita a alguien a su casa a comer le va a ofrecer lo mejor de su tierra y elaborado de la mejor manera que crea. Si esto no define cuán importante es la cocina o la gastronomía en una comunidad, no hay muchas explicaciones. Productos, tradiciones, costumbres y hábitos, no hay lugar más transparente para expresarlos que no sea en la mesa o la cocina.

- ¿Cómo ve esta edición?

- Se han acercado y siguen haciéndolo Chefs de altísimo nivel de diferentes partes del país y de Chile. También lo hacen amantes de la gastronomía, que disfrutan del turismo gastronómico y este evento es la excusa ideal. Llegan estudiantes de las carreras gastronómicas, con la expectativa de aprender algo nuevo y conocer de primera mano técnicas o receta, etc..

Están nuestros padrinos, Dolli Irigoyen y Christophe Krywonis, que siempre han estado apoyando para que este evento crezca y sea reconocido

Este año, puntualmente, el Festival Provincial del Chef Patagónico, tiene productos y chefs de toda la Patagonia argentina, están representadas las provincias de Río Negro, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego y Neuquén. Los que vinieron pueden disfrutar gastronomía del Mar a la Cordillera de la mano de sus productos y sus chefs.

-¿Qué representa la cocina patagónica en el país?

-La cocina patagónica aporta su parte a la de nuestro país, así como lo hace la cocina del noroeste, noreste, la cuyana o la pampeana. Somos los habitantes de nuestra región los que debemos poner en valor productos, riquezas naturales y turísticas y en eso incluyo a la gastronomía, sus productos y sus referentes.

Los grandes chefs que vienen de Buenos Aires al festival del chef descubren nuestros productos y los utilizan, creo que ese es nuestro aporte y cada vez más la cocina patagónica cuenta con un lugar importante en el mapa nacional. Ni hablar de aquellos chefs como Pablo Buzzo, Mauricio Couly, Sebastián Mazzuchelli, Leo Morsella, Ezequiel González, Emma Leiva y muchos otros de nuestra provincia que han hecho una gran colaboración también.

-¿Cuáles son los productos de la Patagonia más representativos?

-El piñón, la trucha, el chivito, el ciervo y la pera. Otros característicos como la manzana, frutos rojos y finos, cordero, ñaco, jabalí y ahumados, que están contemplados en Sello de distinción de la gastronomía neuquina”. Han sido seleccionados por gastronómicos de toda la provincia, por lo que entiendo que hay que destacar los productos que nos identifican en todo el País.

- ¿Cuánto le aporta al festival los lazos construidos con Chile desde lo gastronómico?

- La presencia de referentes de la Araucanía chilena en nuestro Festival sigue fortaleciendo la idea original del evento fomentando el respeto por la regionalidad y los productos.

Se han forjado grandes lazos con nuestros amigos de Temuco, quienes han llevado la idea para desarrollar su propio evento que es “Temuco Chef”, que este año va por su 5ta edición. Nuestros amigos de Pucón y la agrupación de gastronómicos, “Pucón Chef” con los cuales la gastronomía es un punto de encuentro más. Tanto así se suman Lonquimay, Melipeuco, Puerto Saavedra, entre otras con las que hemos firmado acuerdos de amistad y colaboración.