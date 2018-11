La taberna más rockera de Neuquén, en la Feria Yo Como

Burrito de chivo, bagel de salmón, hamburguesa de cordero, si...en el barcito, en el saloncito con barra se concentra mucho producto regional, quizá más que en otros sitios de grandes salones y amplios cubiertos. En Morrigan se come rico, en la barra, en la vereda o en la mesa. Matías, conocido como “Tiasma”, comanda el timón con aliados incansables como Rama, Rodri y Marcos y un equipo que se pone la diez y la juega a fondo desde el salón hasta la bacha todos los días.

- ¿Cómo ves la gastronomía en líneas generales en la región?

- Soy nuevo en la gastronomía y eso me da una capacidad de asombro y respeto de los que a mi parecer están jugándosela, con nuevos proyectos, no solo en la cocina si no también en la producción de alimentos. Esto está haciendo que Neuquén le llame la atención a varios. Vale rescatar también el trabajo de los comunicadores que dan a conocer estos proyectos.

- ¿Cuál es el plato más solicitado en la Taberna?

- La hamburguesas están en su mejor momento con sus compañeras incansables las fritas. Me gustaría que la gente se anime más al chori. Un producto impecable que sacamos en la nueva estación. Hay que darle tiempo.

- ¿Cuál es tu producto favorito para trabajar y por qué?

- Mis productos favoritos en este momento son el chivo y el cordero. Le dan a nuestras hamburguesas un toque bien de acá. Se nota en la reacción de la gente extranjera. Quedan de cara.

- ¿Cuál es tu secreto o toque a la hora de cocinar en parrilla?

- En la parrilla la paciencia es todo. Dejar templar la carne antes de darle calor. Es la mejor decisión.