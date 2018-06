Carta abierta a Anthony Bourdain

Anthony:

Escribo y borro. Hace mucho que no me pasa. Me da un poco de pudor abrir el juego, pero acaba de morirse uno de los nuestros.

Desde que me enteré me invade una gran tristeza. No nos conocimos. Amé y amo tus libros y tus series y programas. Son planes recurrentes en esta casa desde que uno puede poner play y taparse hasta la jeta con una frazada todo en el mismo lugar. Ese maravilloso planeta llamado cama. En la cama leí tus libros y vi las cintas de VHS que grababa mi madre del cable en época de videocaseteras.

Anthony, nos llevaste de la mano a muchos y nos hiciste mirar de cerca ese pasillo alocado, duro y espantosamente bello que es la cocina. Contaste como nadie sin ninguna formación académica. Doble mérito. Un cocinero es un obrero y si encima narra bien es un personaje fundamental en la vida.

Los narradores son fundamentales. La palabra trasladada es un ladrillo arriba del otro.

En Parts Unknown, tu programa de CNN cada tanto metías un bocado cinematográfico porque te gustaba el cine y sabías mucho. En el principio de todo, fuiste bachero para pagarte la escuela de cocina. Tu vida nunca fue fácil.

Quería entrevistarse, pensé las preguntas mil veces y me imaginé que quizás un día podríamos coincidir. Ya entrevisté a cientos, varios fundamentales, esperaba hacerlo con vos.