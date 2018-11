Cómo se hace la masa madre: el cipoleño Maidana lo enseñará hoy en Yo Como

La masa madre básicamente es activar las levaduras naturales que trae la harina y esas levaduras salvajes aprovecharlas para la fermentación del pan. La uso para tener un pan de excelencia, bien sabroso, buena costra, visualmente es mucho más hermoso, se conserva por mucho más tiempo. básicamente sabes que estás comiendo un pan que no tiene absolutamente nada para que te haga mal, todo lo contrario, lo probas y no hay vuelta atrás.

¿Cuánto tiempo crees que nos llevará cambiar la forma de consumir pan en la región?

Yo creo que algunos años más, lo bueno que la gente ya se está animando a preguntar y a probar, y es ahí donde todo empieza a tener sentido, cuando comen un pan con masa madre y no les caído ningún efecto negativo entienden todo

¿Cuál es tu formación como panadero?

Yo nací dentro de una panadería, desde que tengo uso de razón, aprendí todo ahí, con la masa madre fue en un viaje a Francia que me instalé ahí, estudié, probé, probé, probé y probé, después me instalé en Buenos Aires unos años, me seguí capacitando, más que nada por nuestras harinas, son muy distintas, acá en Cipolletti tengo una panadería que se llama Graciela, herencia de mi vieja, una gran laburante que hoy se jubiló y ahora voy y vengo de capital acá. Siempre capacitándome.

¿Cuál es tu panificado preferido?

Claramente la baguette y el brioche... con ambos podes hacer las combinaciones que se te ocurran!

¿Cuál es el sandwich ideal y cómo se hace?

El ideal es una baguette al medio, la pones 2 minutos en una sartén súper caliente, frotas ajo en ella, hilos de oliva, rúcula, Babaganush (que es un puré de berenjenas asadas), fetas de un buen jamón crudo y listo.... ¡en el cielo!