“Los cocineros y dueños de restaurantes son resistentes a las críticas”

-En general creo que cumple un rol muy pobre, compartiendo la pobreza con el periodismo en general. Muchos, demasiados de los que escriben no son periodistas y si lo son no acostumbran a leer sobre el tema, lo que hace que sobrevuele una suerte de mediocridad. Una vez le pregunté a un periodista que va ganando espacio cómo preparaba sus notas y su respuesta fue mortal: Wikipedia.

- En realidad vengo haciendo de periodista desde hace poco más de 50 años ya que comencé con una suerte de master al recibirme de abogado porque comencé a trabajar con Bernardo Neustadt. Eso me familiarizo con el papel, la TV y la radio, todo al mismo tiempo. Conozco a Miguel Brascó y a partir de allí colaboro en la revista Status. Luego, siendo dueño de la tarjeta de crédito Carta Credencial se presentó la oportunidad de fundar y dirigir la revista Cuisine & Vins junto con Miguel Brascó y su esposa Lucila Goto. Corría el año 1983. Buenos Aires no había visto nunca una publicación semejante. Fue tal la sorpresa que nos encontramos con que las bodegas que nos apoyaron no tenían agencia de publicidad. Muchas de las piezas publicitarias que se ven en los primeros números las hacíamos nosotros para ellas.

-No tiene ninguna traba. Simplemente el argentino promedio es glotón, le gusta comer, pero no tiene un particular refinamiento a la hora de comer. A los argentinos se les pregunta por el plato nacional y responden sin titubear “el asado”. La siguiente pregunta es acerca de lo que come habitualmente y responde “pizza, milanesas, empanadas y pastas”. Más de la mitad del país no tiene manejo de especias en su cocina. El porteño es un burro gastronómico. El Gato Dumas se quejaba un día “si te apartás demasiado del bife con papas fritas tenés que tirar comida al final del día”. Lo que es destacar es que el argentino no tiene al salir a comer afuera como parte de un programa, como ser ir al cine y después cenar con los amigos. No, salir a comer es EL programa y lo disfruta con la familia, con los amigos, o mano a mano.

-Comencé tempranamente a hablar de enogastronomía, porque siento que lo más completo para comunicar es conocer de gastronomía y de enología. En mi caso mi familia fue dueña por más de 100 años de uno de los 5 almacenes por mayor más importantes que existían en el país en el siglo XX. Mi casa era un lugar donde constantemente probábamos productos de todo tipo. Además, la familia era igualmente propietaria de la más antigua bodega elaboradora de espumosos –la fundó mi abuelo Francisco Maglione en 1912- que producía en San Juan el champagne Duc de Saint Rémy, que por décadas fue EL espumoso que se bebía en nuestro país. Un colaborador de la primera hora del barón Bertrand de Ladoucette, me contó que en el comienzo de los ’60 el fundador de la bodega Chandon en la Argentina le comentó un día con desazón: “creo que será muy difícil penetrar el mercado argentino porque este champagne (entonces estaba permitido llamarlo de este modo) está en todos lados...”. Desafortunadamente el barón se equivocó y mi familia no entendió lo que significaría la entrada de una marca como Chandon al mercado....

-Lo veo en general mal. Escribe gente que cree que ser periodista es tener un título que así lo indique, emitido por cualquier supuesta autoridad en el tema. No es lo mismo ser periodista político que gastronómico, pero no se forman especialistas. Encima escriben los que no son nada. Un bloguero se considera periodista solo por haber escrito sobre un plato de comida. Las notas están mal pagas, por el motivo que sea, entonces comienzan a abundar notas que directamente no son firmadas y muestran a la distancia que son un mal chivo. El que no exista la posibilidad de que el periodista pase su cuenta de restaurante hace que solo escribe si lo invitan –conozco casos de los que escriben sin haber ido y además les cobran la nota-, y para que lo inviten no tiene más remedio que silenciar. Si se llega a leer en alguna hoja banderiza una crítica, es porque no lo invitaron al cronista. El problema vendría de lejos, cuidado, todo el tema del periodismo en general sabemos que suele ofrecer dudas sobre la objetividad de un comentario. 30 años atrás, algunos viejos dueños de restaurantes, creen recordar que algunos periodistas ofrecían sus servicios de “asesoramiento” para que de tanto en tanto pudieran escribir notas elogiosas sobre sus lugares y propuestas.

-¿Cual es tu comida favorita y por qué?

-Tengo varias. El Revuelto Gramajo es una de ellas, al punto de presidir un grupo gourmet que se llama Grupo Gramajo, que tiene por fin honrar a este plato porteño por excelencia. Preparo un gran dulce de leche, por eso amo el dulce de leche casero. Adoro las pastas. Me encanta la especiada cocina de nuestro Noroeste, las humitas, los tamales, las empanadas, los locros. Me gustan muchos platos de la cocina latinoamericana, que felizmente pruebo en cada viaje. Y claro, no me puedo resistir a una tortilla de papas baveuse (por favor no escribir “babé”) o unas milanesas bien hechas. En realidad tengo muchos favoritos y mencionar uno sería faltar a la verdad.

-¿Cómo es su método o mecánica de trabajo con respecto a elaborar una crítica gastronómica?

-Mi trabajo no es hacer críticas gastronómicas, sí comentar la cocina de un lugar, que en muchos casos son observaciones y no críticas. Cuando un restaurante no me gusta, directamente lo ignoro. Si conozco el dueño, suelo enviarle por mail mis comentarios sobre lo que sería bueno corregir. Mi experiencia es que el 99% de las observaciones son mal recibidas y no tenidas en cuenta para nada. Los cocineros y dueños de restaurantes son resistentes a las críticas. En una oportunidad en Buenos Aires, comí tan mal y fui tan mal atendido, que por casualidad el mozo que me había atendido ubicó mi domicilio laboral y vino personalmente a pedirme disculpas por lo sucedido. El dueño, que tenía o tiene una suerte de escuela de cocina, no apareció nunca.

-¿Cual es el error más común en los restaurantes?

-Son varios. El servicio es uno de ellos. Lo descuidan. Por eso nos impresionamos gratamente apenas nos reciben con una sonrisa. Hoy Buenos Aires está invadida por venezolanos, colombianos o ecuatorianos, que encuentran rápidamente ubicación en los negocios de hospitalidad por su amabilidad y corrección de trato. Otro problema es la inestabilidad en la calidad de la cocina. Es frecuente ir a un restaurante de precio comer bien un día y no hacerlo en otra visita. Incluso es fácil detectar el día que no está el patrón. Un buen restaurante es aquel en que no se nota la ausencia del mandamás. Hoy el error es ahorrar costos por el lado de la calidad de producto. Sin inmutarse nos sirven “carrillera” como plato gourmet, siendo que cuando éramos chicos nos regalaban la “quijada” para el perro. Cobran $1000 por una mollejas o un plato con el –otrora- popular osobuco. Y creen que nadie se da cuenta. Siento que los restaurantes perdieron la imaginación para volver a platos más sencillos sin sacrificar la calidad. ¿Dónde quedaron los ñoquis de sémola a romana? ¿Dónde están aquellos canelones de pollo o espinaca? ¿Qué fue de la torta pascualina? ¿Alguien se acuerda de las costillas de cerdo o cordero a la villeroy? El propio Revuelto Gramajo hay que recorrer para encontrarlo y raramente está bien hecho.