Mi agenda personal por Laura Hevia, periodista neuquina

- El cachopo asturiano, que es como una especie de milanesa enorme, finita, rellena de lonjas de carne de cerdo y muchísimo queso asturiano. Se acompaña con la sidra típica de Asturias (que es muy diferente a la Argentina) y que tiene una forma muy particular de servirse. Una delicia imperdible.

- En ningún lado en particular, hasta hace un mes en Andorra y ahora viajando por Europa. Próximamente, cualquier lugar del mundo.

- La variedad de carnes y quesos y lo delicioso de los jamones. Pero sobre todo el poder comer en una sola mesa pollo, pavo, cerdo, ciervo, pato, jabalí, conejo.. (me acabo de ganar el odio de los veganos, lo sé). Pensé que los argentinos comíamos mucha carne pero creo que nos superan jaja.

- Siempre y cuando no está se extraña mucho.

- Sos hiper deportista... ¿ cómo te cuidás con las comidas?

- Uff en Europa es un trabajo difícil. Mucha ensalada aunque hagan -20 grados y en lo posible pescado. Encontré precios más razonables en cereales y frutos secos así que eso se me hizo más accesible, pero no me resistí a probar quesos ni jamones. Los gustos hay que dárselos en vida, dicen, aunque sumen unos kilitos.

- Recomendaciones para quien ande por el viejo continente.

- Todas las comidas locales son ricas. Hay una gran variedad de pescados y mariscos en los pueblos costeros que no pueden dejar de probarse. Bebida: vuelvo a recomendar la sidra asturiana que es más amarga y al modo de servirla se llama escanciarla. Se comparte el mismo vaso entre todos y el que sirve se pone la botella sobre su cabeza, el vaso lo más abajo posible y deja caer el líquido. De esta forma se genera como un gas. Se toma “un culín”, un solo trago de una sola vez y se pasa el vaso al siguiente. Una original y divertida forma de tomar.