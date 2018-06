Mi agenda personal por “Tati” Carbajal, arquitecta de Roca

- La invitación habitual en casa es a cenar donde “es sagrada” la previa con coctelería porque nos gusta, arma la charla, genera encuentro.

- Cada momento tiene un trago que lo acompaña, es como la música.

- El atardecer me inspira; creo que tiene que ver con el encuentro, con cerrar las actividades del día, volver a encontrarse con los afectos.....

- En los días de frío me gustan los wiskies y los coñacs. Por ejemplo, una caída de sol con un fueguito y un old fashioned resulta muy difícil de superar; puede sonar el bajo de Malosetti... ¿que más?

- No hay un trago que salga para todos los amigos, me gusta hacerle a cada uno el que más le cierre, que tenga que ver con él y con el momento compartido. La coctelería, como tantas otras cosas, es efímera y es la construcción del momento. Cuando viene Gaby, el gin tonic ; gin Moretti, pera y romero para Fer; el grupo de dry martíni, el grupo del negroni con touch de pimienta (Ber y Juan), otros de pisco sour, el manhattan con one single malt con algo de humo para Vivi, etc. También los sin alcohol, el de espinaca con jugo de limón, kiwi y manzana verde para Gise; el de helado de limón apenas perfumado con ron artesanal de República Dominicana con una rama de orégano fresco y, el borde de la copa frotado con ají picante. Me gusta hacerle a cada uno ese trago que compartiremos juntos en esa única ocasión.

- Los mediodías no son fáciles; en verano me gusta mucho la jarra de sangría. Es un recuerdo de mi suegra que preparaba las mejores sangrías que recuerdo haber probado y tenía las jarras más lindas.

- La coctelería está de moda y hay millones de bares para recorrer. De mis preferidos en Buenos Aires elijo “Los galgos”, que hicieron una recuperación notable de un espacio, es como entrar a la década del 50 y quedar congelado allí. “Doppelgänger Martini Bitter & Vermouth”, en San Telmo, barra clásica de excelencia. Lo que me está pasando últimamente es que me seduce mucho seguir a los cantineros como Fede Cuco, Tato Giovanonni, Mona Galosi, Ludovico de Biaggi y muchos otros que voy conociendo. Y una experiencia altamente recomendable es darse una vuelta por el viejo Florida Garden y conocer a Charlie, “el rey del martini”, muy bueno su dry martini (no es el de Ignacio, mi marido, pero se le acerca). Es un personaje único de la escena porteña.

En la zona, muy recomendable la barra de Danilo Casalini en “Nacional”, en Roca.

- De los viajes siempre me traigo algo, me encanta. Mis preferidos son los utensilios, medidores, pinzas, coladores, revolvedores, etc. Con la cristalería se me complica...igual nos gusta traernos dos copas por viaje y a fin de año las llevamos a Traful. Allí atesoramos los recuerdos. También debo reconocer que tengo grandes amigos que suelen hacerme hermosos regalos.

