Animate a fermentar la leche: 3 recetas de quesos y yogur

Yogur Natural

Ingredientes

-1 litro de leche (de vaca, de cabra, de oveja, de lo que gustes y consigas y esté pasteurizada).

-100 ml de yogur (puede ser de tu misma preparación anterior, o que hayas comprado). A esto mi madre lo llamaba “raubi”.

Utensilios necesarios

-Olla o lechera.

-Frascos individuales o frasco grande (opcional).

-Frasquito limpio para guardar el nuevo raubi.

-2 toallones grandes o una frazada pequeña, para envolver los frascos.

-Termómetro para líquidos (opcional).

Preparación

1) Colocá los toallones o la frazada sobre la mesada o la mesa en que vayas a dejar que tu yogur vaya naciendo. Ponele los frascos encima, destapados y bien limpios, listos para llenarlos.

2) Calentá la leche hasta 43°C. Podrías dejarla entre 49°C y 35°C, por encima o por debajo las bacterias no se reproducirán. Lo ideal es medirla con termómetro, pero si no tenés, como en mi caso, y si tenés la seguridad de que no te vas a quemar, lo podés medir contando hasta 8 con tu dedo limpio dentro de la leche. Si no lo sentís ni frío ni te quemás, ya estará en temperatura. ¡Pero ojo! Que el que se quema con leche, cuando ve la vaca llora. El dedo no es un método para principiantes en las artes culinarias.

3) Revolvé el raubi y colocalo dentro de la leche, removiendo bien para que se disperse y lo más rápido posible para conservar la temperatura de la leche. No te olvides que si se enfría, las bacterias no se reproducirán.

4) Volcá la leche con el raubi en los frascos, tapalos y envolvelos bien. Dejalos en el mismo sitio descansando y tapados unas 4 a 8 horas, dependiendo de la cantidad.

5) Luego pasalos a la heladera para que pare la fermentación y puedas consumirlo bien fresco. Reservá por separado un frasquito de yogur en tu heladera, que será el raubi de tu próxima elaboración.