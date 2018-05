Falafel de zanahorias y comino, receta versión especial libanesa

Uno de los platos de Medio Oriente más difundidos es el falafel. En cualquier lugar del mundo que encuentres un restaurante de raíces árabes, hay falafel. Sea de comida al paso o no, en una zona chic o en los aeropuertos, es infaltable. Los hay elaborados a la manera tradicional (fritos) y los livianos (horneados). De garbanzos, de habas, de porotos y hasta de lentejas.

¿Por qué llamarlo falafel y no albóndiga a secas? ¿O croqueta? Porque la “masa” se elabora con la legumbre remojada, no cocida. Porque su nombre es una poesía: deriva del verbo falfala, que significa condimentar, y contiene un mundo de especies. Porque es la inspiración a toda esa variedad de hamburguesas y albóndigas de la dieta vegetariana. Me resultó gracioso ver el menú de una hamburguesería en Nueva Zelanda que contenía manjares de diversas carnes de la zona: beef (vacuna), lamb (cordero), fish (pescado), y por ahí debajo estaba la versión vegetariana, la Bur Laden, con falafel y tahini!