Fusilli con zucchini y hongos

Una receta muy rica, saludable y rápida para agregarle a una opción más a la paleta de variantes de la pasta.

La pasta seca además de rica es un producto que en Argentina tiene opciones nacionales y también importadas, en su mayoría italianas.

Italia tiene un consumo per cápita de 24 kilos de pasta por año y en nuestro país alrededor de 6 por año.

Argentina es productora de harina de trigo candeal, la pasta importada utiliza ese trigo.

El candeal es trigo duro, en pastas laminadas (secas) es una virtud a la hora de cocinarlos porque no se pegan, no se desarman y resisten más el proceso de cocción. Así que no es excluyente utilizar pasta importada. La de sémola también es un poco mejor que la harina común.

Si están amasados con huevo...gol.

Si son de harina candeal 100%...gol

Los tiempos de cocción que indica el paquete son los correctos. Si te gusta al dente sacale un par de minutos que no pasa nada. Los prefiero así.

Agua en cantidad, sal necesaria y la pasta se pone cuando esté en ebullición sin tapa.