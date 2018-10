Una receta con habas, esparrágos y arvejas comprados en una feria cipoleña

El sábado al mediodía caminando por el parque Rosauer de Cipolletti me topé con algunos puestos que se montan sobre la calle Mariano Moreno esos días generalmente por la mañana. Algunos venden plantas, otros mieles y conservas y otros frutas y verduras de estación.

Compre espárragos, habas, arvejas (que al final no las sumé pero pueden ir tranquilamente) y huevos de chacra. Llegue a casa y me puse a cocinar un plato que me fascina y lamento que casi ningún restaurante de la zona lo tenga en carta.

Habas, espárragos, almendra y huevo escalfado.

La estacionalidad es el pulso de la naturaleza a la hora de proveernos alimento. Sencillamente es eso, si queremos comer a contra estación o durante todo el año algo específico estamos en mayor o menor medida atentando contra esa biología. Desde la huella de carbono hasta la realidad de los suelos, todo entra en un desorden que termina siendo contraproducente.