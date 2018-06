El bar-restó que te transporta al Buenos Aires de principios del s.XX

Muebles de madera maciza, cristalería suntuosa, luminaria de época y un piano negro de cola son parte del inventario de The New Brighton, el bar-restaurante nacido como sastrería en 1908 donde fueron atendidos desde ex presidentes hasta los reyes de España. El local permanece detenido en el tiempo y ajeno a las corridas del microcentro porteño.

A pocos metros de los bancos, los negocios de ropa, las oficinas y la marea de peatones que caminan por la calle Florida; embutido en el hall de un edificio de época, detrás de una puerta de doble hoja de madera, bronce y vidrio está The New Brighton, una fracción del pasado anclado en Sarmiento 645.

“La primera vez que entré me impactó tanto que me asusté”, dice Graciela Ziegler, encargada del salón desde 2007.

“Hace 11 años que trabajo acá y la expresión de cada persona que entra es de asombro porque ya no quedan lugares como este”, explicó.

En efecto, por los muebles de roble macizo, la estantería y luminaria de época, la boiserie, los biselados y la gran vidriera en la fachada no es difícil imaginar que hace 110 años -cuando Sarmiento se llamaba Cuyo- el local era una de las sastrerías más exclusivas de la Ciudad -The Brighton-, por donde los clientes caminaban luciendo sombreros y trajes.