Receta de una argentina para el clásico Negroni, un cóctel que cumple 100 años

Esas cifras también revelan que tiempo atrás, hace unos 20 años, era muy difícil encontrar lugares que sirvieran Negroni en ciudades como Nueva York o Buenos Aires y aquellos que por estas tierras apostaron por él llegan a este momento en el que está tan de moda con sus propios Negroni.

De hecho, hay Negronis que nacieron de autor y hoy están súper difundidos, apunta Rodolfo Reich, periodista gastronómico y uno de los responsables de sitio especializado BAC (Buenos Aires Cóctel).

“Uno de estos Negroni es el añejado. Hacen el Negroni y lo pasan a una barrica de madera durante un mes. Otro, es el Negroni con café, al que le ponen granos de este fruto y lo dejan una semana para que le dé sabor. También hay con mezcal, o con whisky en lugar de gin, el Boulevardier, o el Sbagliato, que reemplaza el gin por espumante”, enumera.

Rivales y amigos

Hoy en día el Negroni es el segundo trago más vendido del mundo, detrás de su rival y primo hermano The Old Fashioned, según una encuesta de la revista británica Drinks, una de las más importantes del mundo de la coctelería.

La rivalidad entre ambos tragos bien podría ser considerada un Boca-River pero los dos conforman una dupla porque “son muy similares en historias, en tiempo de nacimiento en lógica de bares, en lógicas de bartender”, asegura Reich.

Una anécdota que resume este sentimiento de pseudo rivalidad entre los dos cócteles se expresa en los libros que le dedicaron: “The Negroni”, del periodista y escritor de la revista Imbibe Gary Regan, y “The Old Fashioned”, del periodista de The New York Times, Robert Simonson, quien fue elegido por su colega para escribir el prólogo del otro trabajo.

Simonson escribió en el libro de Regan: “Hay dos tipos de personas: las Old Fashioned y las Negroni ,y lo bueno es que nos respetamos mucho”.