5 recomendaciones en Neuquén

2. Croquetas de calamar - Brauer

Volví a Brauer después de mucho tiempo. Fui a la sucursal de Irigoyen comí un sándwich de bondiola que estaba bien, correcto. Pero lo que más me gusto fueron las croquetas de calamar, me hubiese comida cuarenta. Te sirven 4 y su relleno está muy bien logrado y condimentado. Tiene buen rebozado y la fritura es amigable. No es fácil encontrar síntomas de tapeo legítimo en la gastronomía de Neuquén, pero me alegra que vayan apareciendo y nobleza obliga hay que recomendarlos. Para acompañar una cerveza liviana son ideales. 100 pesos.