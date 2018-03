“Coni” Navarro: “Hago en Roca la cocina que me gusta”

En todo momento resalta que un patio-restó como el suyo es una suma de varios servicios. “Todo es un conjunto de cuestiones. Nosotros no solo ofrecemos comida sino también distintos espacios para disfrutarla, un patio externo, un comedor... más la atención de cinco mozos que a su vez tienen un jefe. Todo es una suma. Si una de las partes falla la gente no vuelve. Esto me pasa a mí como a todo el mundo, obvio”.

“Hago la cocina que me gusta. Y con ella intento seducir a los comensales que aquí vienen”, comenta. Un plato que le gusta... a ver... sí... le gusta mucho el arroz de sushi con un lomo de atún, más una salsa de teriyaki. El atún se puede reemplazar por un salmón rosado. “Este plato es uno de los más pedidos”, resalta.

¿Dónde compra los productos? “Primero subrayo que uno debe saber comprar. No puedo comprar caro porque después tengo que cobrar caro el plato. Mi idea es cobrar lo justo por las porciones abundantes”. ¿El atún, por ejemplo, dónde lo compran? ¿O el salmón? “Lo traemos de Buenos Aires. Otros productos los compramos acá, si el precio es competitivo. No quiero trasladarle al comensal los precios excesivos”.

“Coni” es de ir a las mesas y preguntar qué tal la comida, si les gusta lo que pidieron, con qué vino pueden maridar un plato determinado... “Sí, me retroalimenta mucho las reacciones y las opiniones”.

La cava que tienen es variada. Además de tener las principales etiquetas de los vinos de la región y el país también ofrecen la cerveza artesanal Piltri de Allen y la sidra Joker, hecha en Stefenelli. La sidra la probamos: exquisita, la recomendamos. Pero una de las bebidas más pedidas en el verano fue la limonada: “algún secretito tendremos para hacerlo porque les gusta a todos”.