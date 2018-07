El café gourmet se hace un lugar en la ciudad

“Todo esto empezó como un hobby mío, me gusta tomar café. De ahí fui recorriendo, capacitándome...

Estuve 20 años en Buenos Aires. Volví por razones familiares. Dejé todo allá y vine para acá, y empecé a armar algo. Me lancé a la pileta”, comienza su charla Luciano.

“No hice un zondeo del mercado cafetero en la ciudad. Yo buscaba dónde tomar un café... por ahí no me gustaba la atención, o el café... y me dije prefiero buscar mi propio estilo. Me ayudó un amigo, que es arquitecto en Buenos Aires, encontrar el diseño llevó su tiempo. Crear una identidad diferente, un tipo de cafetería distinta, esa es más o menos la idea”, explica.

¿Qué es Latte?

“Es la primera cafetería de especialidad en el Alto Valle y la segunda en Río Negro (la primera está en Bariloche). Se la denomina de especialidad porque se necesitan ciertos estándares, se trabaja con granos especiales, ésto es un café que se compra directamente en cada finca de cada país. Cafés 100% originales de Nicaragua, Guatemala, Colombia. Primero tenemos que ser baristas profesionales, capacitados y hacer cursos”, continúa Luciano.

En Costa Rica conoció lo que era un cafetal. “Empecé a conocer el proceso de la planta a la taza. Un cafetal es como una chacra, la única diferencia es que son frutos más chicos, pero el trabajo artesanal es el mismo. Hay trato directo entre el caficultor (productor), el tostador (quien compra directamente) y los baristas (los que preparamos la infusión)”, dice.

El café debe ser preparado con cierto gramaje, cierta temperatura y cantidad de agua. “Si partimos de la receta italiana del expreso, es una bebida que se hace entre 8 y 9 gramos de café, molienda fina, con 25 segundos de extracción nos tiene que dar una infusión de 30 cm3 para ser una bebida perfecta. Y hay que saber catarlos. Saber distinguir dentro del gusto del café el amargor, el dulzor, la acidez para que tenga todo un balance y el producto sea una elaboración bien gourmet. Pero al ser de un trato más directo, nos podemos proponer brindar un producto de excelencia a comparación de lo que son una franquicia o una cafetería tradicional”, comenta el barista.