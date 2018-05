Este es el mejor restaurante de verduras del mundo

“Xavier Pellicer” acaba de recibir el premio al Mejor Restaurante de Verduras del Mundo en el certamen “We’re Smart Think Vegetables! Think Fruit!”, de We’re Smart Green Guide, la guía verde de restaurantes de todo el mundo.

Algunas definiciones de Pellicer para conocerlo más:

- “Se que tengo fama de ser un chef duro, exigente, y precisamente para hacer el trabajo más agradable, no mantengo el orden clásico de las partidas, si no que he conseguido que cada cocinero del equipo sea responsable de sus platos, de principio a fin. Es una manera de darles mucha más peso profesional. Además ahora no estoy en la ciudad. Estoy en el campo y me he de alimentar y proponer lo que tengo a mi alcance. Solo utilizamos productos de proximidad, pero sin caer en términos de slow food”.

- “Utilizo prácticas biodinámicas, conservando semillas y estirpes. Por ejemplo las acelgas de nuestras recetas actuales son plantas que ha mantenido en sus huertos sin intercambios genéticos. Todo ello me permite profundizar mucho en cada receta para que el equipo de cocina lo tenga todo muy pautado. Así cada plato sale geométrico, perfecto. Esta idea coincide con el concepto de que el que ejecuta los platos, los realiza hasta el final. Sabe que tipo de verduras trabaja, porque cada semana vamos al huerto a cosecharlas, tiene clarísimo la cocción y el corte que se les ha de dar y puede con los ojos cerrados saber si se ha equivocado en el punto de cocción, o si la forma de emplatarlas no es la correcta, la que hemos practicado previamente”.