El “sinsentido” de la moda contra el gluten

Hoy en día se conocen distintas entidades relacionadas con el gluten, por un lado la enfermedad celíaca (EC) y la alergia al trigo (AT), que tienen biomarcadores conocidos que permiten su correcto diagnóstico y por otro lado la sensibilidad al gluten no celiaca (SGNC) que sólo se puede diagnosticar descartando otros trastornos y luego probando una dieta de exclusión escalonada.

Y es muy importante prestarle atención ya que el consumo de gluten -incluso en pequeñas cantidades- puede causar trastornos importantes en las personas celíacas, aun cuando no se presenten síntomas.

Un alimento que no contiene gluten puede contaminarse por estar en contacto con otros alimentos que sí lo contengan o bien por utilizar para manipular los mismos utensilios para unos y otros sin higienizarlos correctamente previo al contacto. A esto se lo llama contaminación cruzada.

Sin embargo hoy en día la exclusión del gluten de la dieta excede el tratamiento de estas entidades mencionadas, dejar el gluten, ¿una moda? este punto de vista, según el cual el gluten no es sólo malo para celíacos sino para todo el mundo, es apoyado por una corriente de blogueros, instagramers, algunos nutricionistas que venden best sellers y famosos.

Las tres entidades requieren dietas de exclusión para su tratamiento, en el caso de la EC se deberá realizar una restricción minuciosa de todos los alimentos que contengan TACC, en el caso de la AT se debe excluir el trigo y sus derivados y en la SGNC no existe hoy en día un tratamiento gold estándar ya que se desconoce qué componente del grano del trigo desencadena los síntomas, se realiza un tratamiento escalonado, manejando los estímulos intestinales y el contenido en gluten de los alimentos.

Aunque el gluten no tiene valor nutritivo en sí mismo, hacer un cambio radical en la dieta sin la supervisión de un especialista es una mala idea. Dejar de ingerir gluten priva de muchos elementos claves en la dieta, como vitaminas y fibras que necesitan ser compensadas para mantener una nutrición equilibrada.

Desórdenes encubiertos

Comer gluten no supone ningún riesgo para las personas que están fuera del espectro de enfermedades relacionadas con este elemento, la moda contra el gluten es una decisión arriesgada, muchos pacientes que lidian con desórdenes alimentarios, empezaron su declive con dietas de exclusión.

No es necesario realizar una dieta de exclusión si una persona no presenta un desorden relacionado con el gluten. No es más saludable una dieta sin gluten. Una alimentación saludable debe ser variada completa y equilibrada.

Es importante destacar que en el caso de las personas con enfermedad celíaca los alimentos frescos deben estar entre las primeras elecciones alimentarias, si no hay sintomatologías intestinales se podrán incluir cereales permitidos en sus versiones integrales como arroz, quínoa, mandioca y también son una excelente elección las legumbres.

Se recomienda no comprar alimentos a granel y todos los productos industriales deben figurar en los listados avalados de alimentos sin TACC.

(*) Licenciada en Nutrición. Docente Adscripta Escuela de Nutrición - UBA.