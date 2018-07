Hacé la prueba: incorporá cada vez más alimentos crudos a tu dieta

Un alimento se puede consumir de forma que nos aporte toda su vitalidad e incluso intervenirlo para que nos aporte aún más vitalidad (deshidratación, activación, germinación, fermentación). O, todo lo contrario: podemos consumir el mismo alimento, pero de formas en las que nos aporte menor vitalidad de la que tiene, e incluso intervenirlo para que no solo no nos aporte vida, sino que nos extraiga nuestra propia energía vital para poder asimilarlo (productos refinados). Siempre se puede elegir.

CONSECUENCIAS...

Los alimentos cocidos dejan de aportar la mayoría de sus bondades originales. Esto a su vez tiene un posible efecto desencadenante y es una malnutrición, que conlleva a su vez a mayores ansias por seguir comiendo. El origen de este efecto es que, el organismo, al no haber recibido la suficiente cantidad de nutrientes con la ingesta de comida, hace que el cerebro envíe la orden nuevamente de comer, porque necesita los nutrientes que no recibió con dicha comida ingerida. Pero esto no es más que, sobre todo, minerales y vitaminas que no se han logrado ingerir ni asimilar.

Entonces, como muchas de sus propiedades se destruyen cuando se cocinan los alimentos, no sólo se consume tiempo y energía al tener que prepararlos durante la cocción y posteriormente en el orden y limpieza que implica todo el proceso realizado, sino que también el cuerpo consume tiempo y energía para, primero, hacer su mejor trabajo posible en digerir y luego, para reponerse.

En resumen, algunos efectos de cocinar son:

-Pérdida de vitaminas y minerales en el alimento

-Pérdida de esencias aromáticas del alimento

-Pérdida de actividad enzimática

-Difícil digestión para el cuerpo

-Consumo de energía vital del cuerpo

-Produce sueño postprandial

-Inflama mucosas y genera mucosidad

-Aumenta bacterias putrefactivas en colon.