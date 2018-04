Hay que aprender a comprar en el súper: saber leer etiquetas y detectar engaños

¿Qué debemos mirar en las etiquetas?

Al momento de comprar, las etiquetas son nuestras aliadas. Lo primero que tenemos que buscar es la fecha de vencimiento y no comprar alimentos vencidos o muy próximos a vencer si no vamos a consumirlos de manera inmediata. Los productos se deben consumir dentro del período de aptitud y no está en nosotros calcular ningún vencimiento posterior al que marca la etiqueta. Cuando es un alimento congelado, en el rótulo aparece un lapso de aptitud para freezer (por ejemplo, a -18º C) y otro para heladera, que generalmente no es mayor a tres días.