Sin harinas: recetas de dos postres onda “alimentación viva”

Por Estefanía Fachinetti,

socia fundadora de ONG Mi Comida Me Sana

Consumir alimentos vivos (crudos) es más saludable.

¿En qué consiste, entonces, la alimentación viva? En alimentos crudos, que al consumirlos conservan su estado vital y por lo tanto nos proveen de esta vitalidad al cuerpo, mente y emociones. Es alimentación “viva” porque aún tienen esa energía de VIDA adentro y ejercen ese mismo efecto de llenarnos de vida y vibraciones altas al alimentarnos de estos.

Para ello, el alimento se caracteriza por estar en un estado natural en el que no ha sido alterado por la cocción, por eso se lo llama también “raw food” (como se lo conoce en inglés) que traducido significa comida cruda. Porque no fue cocinado ni refrigerado, así como tampoco alterado por el procesado del refinamiento o del agregado de químicos conservantes, colorantes, saborizantes, etc.

Entonces, en la alimentación viva nos estamos proveyendo justamente de energía de primera calidad para mantenernos con el sistema inmunológico fuerte, para regenerar nuestras células más rápido y eficientemente, para rejuvenecer nuestro estado físico, anímico, mental y energético, en fin, para vivir con más y mejor calidad de vida.

Van dos recetas de este modo de alimentarnos.