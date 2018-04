Cómo salir a correr en días frescos

Primero, no olvidar que los calentamientos son más largos. Con frío se necesitan unos diez minutos más que en verano para entrar totalmente en calor y notar que los músculos ya están activos.

Ahí me di cuenta que no había previsto aún la cuestión del abrigo para salir a correr.

A la hora y cuarto posterior, cuando ya tenía planeado ir terminando el entrenamiento running, la tarde ya estaba fresca. No tenía qué ponerme encima de mi remera.

Salir a correr, en la medida de lo posible, cuando todavía hace sol. Correr con los rayos del sol, nos protegerá y tendremos una sensación más agradable al correr.

La garganta sufre más con el frío: sobre todo en entrenamiento intensos, donde tendemos a respirar por la boca. El aire, al no pasar por la nariz, no se calienta, lo que hace que entre directamente frío, algo que puede irritar a la garganta. Intenta, al menos al principio, respirar por la nariz, para hacer ese calentamiento de las vías aéreas superiores. Después de entrenar no viene nada mal mimar la garganta con alguna infusión caliente y miel.

Es útil vestirse por capas. Corremos con una remera de manga corta pero tenemos enlazada en la cintura una de manga larga o una campera cortavientos liviana.

Cuidado con el viento. Con él la sensación térmica es peor, parece que nunca entramos en calor. Y si transpiramos mucho el cuerpo nos queda helado.

El frío no es impedimento para salir a correr. Solo hay que tener en cuenta algunas cosas, sobre todo saber vestirnos de forma adecuada y planificar el entrenamiento en horarios amigables.

