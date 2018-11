La diabetes no fue impedimento para que sea ciclista de alto rendimiento

El ciclista Emanuel Mini destacó que la diabetes tipo 1 que padece “no es un obstáculo” para ser un deportista de alta competencia y remarcó que más allá de su condición logró superar todas sus “expectativas” dentro de la actividad.

El joven oriundo de la ciudad de Merlo, San Luis, es integrante del primer y único equipo profesional de ciclistas con diabetes que compite internacionalmente de igual a igual en las carreras más importantes del mundo.

“Con un adecuado control y seguimiento médico, siendo aplicado y consciente de nuestra condición, llevando una vida saludable con prácticas deportivas y el apoyo de mi familia, entiendo que la condición de tener diabetes tipo 1 no me ponía ningún freno: logré superar todas mis expectativas y cumplir uno de mis sueños que era ser parte de la elite del ciclismo, lo que me llena de orgullo”, sostuvo Mini, que es el único latinoamericano en el Team Novo Nordisk.