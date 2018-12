Los ganadores del Yo Corro

Martín Vazquez y Nancy E. Masselli ganaron la tercera edición del Yo Corro que se celebró esta mañana entre Cipolletti y Neuquén. Como cada año fue una verdadera fiesta del deporte, la familia y la vida sana.

Con un tiempo de 33:17 Vazquez fue el primero en cruzar la meta en la categoría Varones 10K mientras que Masselli hizo lo propio en 41:33 en la categoría Mujeres 10K.

“Muy contento. El año pasado la había hecho por primera vez. Un año consecutivo entrenando. Buscamos lograr el primer lugar y un buen registro. Es un circuito que se disfruta mucho. Muy buena organización. Así que mas que encantados de estar acá”, dijo el ganador Martin Vázquez que vive en Allen pero realiza su entrenamiento en Cipolletti.

Sobre la clave para llevarse la victoria indicó: “solo constancia y salir a buscar un buen parcial en toda la carrerra y eso creo que se logro. Por eso tuvimos una diferencia con el resto”.

Nancy Elizabeth Maselli tras su consagración expresó estar “contenta y feliz porque veo que los entrenamientos van dando resultados y la idea es mejorar de a poco”.

“Mi objetivo fue mirar para adelante. Vi de no matarme, ni de ir al límite e ir ahorrando energía, y a lo último di todo lo que tenía. Me salió como la había planeado”, reveló Nancy sobre la meta que tenía antes de salir.

Dijo que el running es “algo que me gusta , que me inculcó una persona que me dijo vamos a correr y estar en estado, y me enganche y apasioné”

Así se completó el podio: