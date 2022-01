YPF recibirá US$ 300 millones de la Corporación Andina de Fomento

La petrolera de bandera YPF firmó un préstamo financiero internacional con la Corporación Andina de Fomento (CAF) a 3 años por 300 millones de dólares. El acuerdo significa el regreso de la firma de mayoría estatal al mercado financiero internacional.

“Este financiamiento internacional demuestra la confianza de los mercados en los resultados obtenidos por la compañía en 2021”, señalaron desde la empresa.

El crédito está conformado por un Tramo “A” de US$ 37,5 millones aportados por la CAF y un Tramo “B” de US$ 262,5 millones financiado con la participación de 4 entidades financieras de reconocida trayectoria: Santander, Industrial and Commercial Bank of China Limited, Dubai (DIFC), Itaú Unibanco y Cargill Financial Services International.

El préstamo devengará una tasa de interés variable equivalente a Libor de 6 meses más un margen de 6,75%.

Por otra parte, este préstamo AB se configura como el primer financiamiento sustentable de la compañía, cuyos fondos deberán ser destinados, entre otros, a proyectos elegibles desde la perspectiva “Environmental, Social and Governance” (ESG) que buscan principalmente garantizar el proceso de transición hacia una compañía más sustentable y comprometida con el medio ambiente.

YPF tiene relación con CAF desde hace más de 10 años y es una de las principales fuentes de financiamiento multilateral en el área de infraestructura en Latinoamérica. La entidad opera hace más de 50 años en la región y está integrada por 19 países accionistas y 14 bancos privados de la región.

Aún sin los datos oficiales, se estima que la firma cerró el 2021 con una inversión total de 2.700 millones de dólares aproximadamente y tres trimestres consecutivos superiores a los 1000 millones de dólares. En paralelo redujo la deuda a niveles de 2015.

Según se informó en la presentación de resultados del tercer trimestre 2021, la producción total de hidrocarburos mostró un crecimiento del 17% desde el último trimestre de 2020. Especialmente, cabe destacar los excelentes resultados en el no convencional con un crecimiento en el 2021 estimado del 73% en crudo y 83% en gas no convencional.

También, en el convencional se logró revertir el declino de los bloques maduros. Por ejemplo, el yacimiento Manantiales Behr logró niveles de producción que no se habían visto en sus 100 años de actividad.