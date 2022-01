Zeballos está en semifinales del Australian Open en dobles

Otro importante logro para el tenis argentino se dio esta madrugada de la mano de Horacio Zeballos, quien en dupla con el español Marcel Granolerrs conforman uno de los binomios más importantes de la disciplina en la actualidad.

La dupla superó a John Peers y Filip Polasek por 7-6 (7-5) y 6-4 en el duelo de cuartos de final que duró una hora y 49 minutos de juego. El momento clave del juego fue en el cierre del primer set, donde la pareja de habla hispana estuvo 5-6 abajo y a punto de perder la manga.

Sin embargo, llevaron el partido a tie break y enderezaron el resultado a su favor. Así se metieron en semis, donde los rivales serán los locales Thanassi Kokkinakis y Nick Kyrgios, quienes superaron a Tim Puetz y Michael Venus.

Zeballos se convirtió en el primer argentino en alcanzar las semis de dobles en los 4 torneos de Grand Slam. Roland Garros 2013, Wimbledon 2021, US Open 2019 y Australian Open 2022.

🇪🇸 @M_Granollers & @HoracioZeballos 🇦🇷 outlast John Peers & Filip Polasek 7-6(5) 6-4 to move into the doubles semifinals.#AusOpen • #AO2022 pic.twitter.com/f3cbZ42hmW