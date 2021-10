Zulemita Menem y Rodolfo D’Onofrio están en pareja

Luego de varios meses de rumores, se confirmó la relación entre Zulemita Menem, la hija del expresidente Carlos Menem, y Rodolfo D'Onofrio, el presidente de River.

La noticia fue dada a conocer ayer en el programa de espectáculos "Los Ángeles de la Mañana" donde se informó que el dirigente y la empresaria están en pareja desde hace varios meses.

"Se conocieron en 2019 cuando River jugó la final de la Copa Libertadores en Perú contra el Flamengo. Él se fue de su casa familiar hace tres meses pero este romance data de estos dos años atrás y tienen una gran relación. Es más, en River ya le dicen la Primera Dama", explicó la periodista y locutora Maite Peñoñori.

Previamente, intentando que sus compañeros descifren quiénes eran los protagonistas del romance, la panelista detalló: "Ellos son muy cuidadosos, no se muestran. No son jóvenes… Él es grandecito, tiene nietos, es grande. Ella no es abuela, tiene hijos. Este romance viene hace un tiempo, pero él estaba casado. Ella es muy famosa y él es muy importante. No es actriz… la hemos entrevistado",

En octubre del año pasado, Zulemita Menem recorrió junto a sus hijos y a D'Onofrio las obras en el Estadio Monumental. Aquel encuentro se conoció por las fotos que compartieron en sus redes sociales. De momento, ninguno de los involucrados había confirmado ni desmentido la información.

Por otro lado, tuvieron otro intercambio cuando Zulemita coqueteó con la idea de subirse a la política. Ambos se apoyaron mutuamente de manera pública. En ese momento, comenzó a tomar fuerza el rumor de un posible romance entre ellos que finalmente hoy confirman.