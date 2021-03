Agendate este finde de promos en bares y restaurantes de San Martín de los Andes

Del 19 al 21 de marzo se realizará la feria de la Cerveza Artesanal de San Martín de los Andes en bares y restaurantes. Habrá platos elaborados con buena birra y promociones especiales. Cuáles son las propuestas y dónde encontrarlas.

Pizza Bar, ubicado en Villegas 987, presentará para la ocasión una “Bondiola con reducción en cerveza porter”, mientras que La Vieja Tasca (M. Moreno 866) se lucirá con un “Lomo de ciervo a la cerveza negra con cebollas confitadas y puré de batata cremoso”. Por su parte, Otto Resto Bar (Mascardi 892) un “Goulash patagónico a la cerveza roja acompañado de mini ñoquis”.

Todo listo para disfrutar de una experiencia deliciosa.

Las opciones continúan en Torino (Elordi 893) con su propuesta de “Bondiola braseada en cerveza negra robust porter, soja y mostaza, con vegetales glaceados en cerveza pilsen”. The Corner (M.Moreno 880) sale a la cancha con unas “Albóndigas o Pollo a la cerveza”, Piedra Buena (Juez del Valle 750) con un “Goulash a la cerveza” y By the way (Av. San Martín y Pérez) con un “Burger corsario, medallón de novillo, rúcula, queso gouda y portobelos salteados en cerveza negra”.

Por su parte, los bares y cervecerías de la ciudad ofrecerán un 2x1 a los que asistan con los vasos del evento, que ya pueden comprarse a través de hookau.com, o descargando su App. Del 19 al 21 de marzo esta promoción del Parque Cervecero se puede disfrutar en Clover (Mariano Moreno 743), Fassbier (Belgrano 856), El Regional (San Martín 950), Wemul (Belgrano 676), Spot Cervecería (Elordi 950), Bar de Tapas (Sarmiento y Roca) y Kraft Brewers (Villegas 1184).

Cervezas de producción regional.

San Martín de los Andes Parque Cervecero es un evento que tiene el fin de poner en valor la producción de cerveza artesanal de la región. Por eso habrá un encuentro con productores y la posibilidad de probar una variedad interesante de cervezas en la plaza San Martín el sábado 20 y domingo 21, de 16 a 21. Un encuentro que se realiza con todos los protocolos para que sea un evento seguro para disfrutar en familia y con amigos. Se realiza desde Identidad Sur, junto a la Cámara de Comercio, con el apoyo del Municipio, de Hookau y de PTP Seguridad Privada.