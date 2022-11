De viaje con mi perro: lo que debo saber antes de salir

Se aproxima la época de las vacaciones y muchos deciden viajar con sus amigos perrunos, ya que un animal en casa indudablemente forma parte de la familia. En esta oportunidad hablamos con la médica veterinaria María Eugenia Zuccaro, de Buenos Aires, quien compartió sus recomendaciones para tener en cuenta, para que el traslado del animal sea algo placentero y no se transforme en un momento de estrés.

Si no es el caso de programar unos días de descanso, estos consejos también servirán para conocer como proceder con el perro o gato, ya sea en auto o un viaje en avión.

Las cajas transportadoras son imprescindibles para los felinos



Según Zuccaro, para el animal dependerá dónde queramos ir y el medio de transporte que utilizaremos, ya que no es lo mismo viajar en avión que en el auto, con nosotros. Por lo tanto, una vez definidos estos factores, se debe avanzar con el elemento fundamental que es la “adaptación y acostumbramiento”, y para tal situación, se recomienda que las personas se asesoren previamente con un veterinario especialista en conducta animal para entender y saber cómo realizar estas adaptaciones.

En el caso de la utilización de bolsos o transportadoras, la profesional manifiesta que lo ideal es acostumbrar desde chico al animal a viajar en auto o desde el momento en que lo adoptamos. “Cuando tenemos un cachorro, ya sea gato o perro, es muy importante adaptarlo al uso de un bolso o transportadora”, indicó la experta y agregó que “esta acción debe realizarse siempre de forma paulatina”.

Zuccaro aconseja que, al principio, el uso sea dentro del hogar para familiarizarse con el medio con el cual se transportará, que sea un objeto habitual, algo positivo para que no tenga miedo al entrar por su cuenta y no de forma obligada.

Siempre se debe realizar un periodo de adaptación para evitar el estrés que le puede ocasionar la situación al animal



Para la adaptación, se lo puede sacar progresivamente en viajes más cortos a más largos – explica Zuccaro – por ejemplo, hasta la puerta de casa, después hasta el auto, luego al auto con el motor en marcha, o mismo una vuelta manzana y volver. “De a poco ir alargando los períodos de viaje y premiarlo para que sepa que es algo positivo”, dijo la profesional.

Viajes en auto: En el caso de los perros, si bien existen distintas variables, todas coinciden en que el animal debe ocupar un lugar en el auto, tener cinturón de seguridad para animales y no debe ir a “upa” nuestro por seguridad. Si nuestro canino es pequeño, puede trasladarse en una transportadora/canil, pero también lo hacen los perros de tamaños grande en el asiento trasero con su cinturón de seguridad correspondiente. “En el viaje en auto hacer paradas de rutinas para que haga sus necesidades, tome agua y de ser necesario se alimente”, explicó Zuccaro a Río Negro; y, en caso de los gatos siempre deben viajar en transportadora cuando se movilizan en auto.

Los animales deben ir en el asiento trasero del auto, de forma cómoda y con el pretal correspondiente para garantizar su seguridad



Viajes en avión: es sumamente importante el tiempo de preparación sumado a la anticipación en cuanto al asesoramiento con la aerolínea, para saber lo que solicita en torno a la documentación y saber qué requisitos o papeles requiere cada país o zona de destino.

“En la página del SENASA está toda la información de cada destino. En general se solicita que las vacunas estén al día, desparasitación al día, certificación de salud realizado por el veterinario privado para evaluar que el animal está bien, entre otras cosas como microchip o estudios médicos”, detalló Maru Zuccaro. La adaptación es sumamente relevante en estos viajes también y lo ideal es por lo menos contar con un año de preparación. Hay dos formas de trasladas a los perros y gatos en avión: en cabina o en bodega y cada forma tiene sus requisitos.

Cabina (arriba con nosotros):

-Cada aerolínea tiene un peso máximo establecido. Por lo general suelen ser animales de hasta 8 kilos.

-Deben estar en un bolso flexible para que pueda ubicarse debajo del asiento o pies durante el despegue y aterrizaje.

-Los únicos animales que pueden ir con tamaño grande en cabina, son los de compañía o terapia. Los mismos deben viajar en el piso, sin caja transportadora y estar adiestrados para la tarea.

Bodega:

-La caja transportadora debe ser rígida y con características especiales de seguridad.

-El animal no puede estar sedado.

-Antes de viajar se recomienda realizar un profundo trabajo de habituación a la caja para que el animal se sienta cómodo, más que nada porque no estará junto a nosotros durante el viaje.

-En la base de la transportadora se puede poner algún paño absorbente por si el animal quiere orinar.

