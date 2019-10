Argentina vs. Singapur

Cinco Saltos

El milagro de Singapur, claves del país que más aumentó su riqueza en los últimos 50 años. Transcribo lo más importante del artículo de Carlos Manzoni, de La Nación. Hace seis décadas, Singapur era un país pobre con altas tasas de desempleo y una estructura productiva casi nula, pero hoy tiene uno de los PBI per cápita más altos del mundo, cuenta con el mejor “sistema educativo” y disfruta del más avanzado “servicio de salud”.

Natalia Motyl, economista de la fundación Libertad y Progreso, destaca que las reformas en los 70 permitieron que, entre 1976 y 2014, Singapur creciera a un 6,81% por año, algo que no logró ningún otro país en el mundo. Su política se centró en cuatro ejes: “Lucha contra la corrupción, libertad económica, reforma del sistema de salud y reforma educativa”; tener una visión orientada a la libertad económica y políticas de libre mercado y al respeto de la propiedad privada donde, además, “los contratos tuvieron como eje la drástica reducción de la presión fiscal, la baja del gasto público, la apertura comercial y la aplicación de la noción de competencia de mercado para todas las empresas”.

Lee Kuan Yew fue su primer ministro desde 1959 hasta 1990. Los impuestos en este país, que se independizó de Malasia en 1959, son muy bajos. Por ejemplo, a la renta (equivalente a Ganancias en la Argentina) es 0% para ingresos inferiores a US$ 20.000 anuales y solo llega al 20% en aquellos que superen los US$ 320.000 por año. Además, el gasto público “hoy, representa solo el 14% del PBI [en Argentina es 47%] y el peso del sector público no supera el 5%”. Tiene un superávit comercial superior al de Alemania. Eso sí, nosotros tenemos menos pobres que en Alemania.

