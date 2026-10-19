Así vive Jakob von Plessen en San Martín de los Andes: el refugio de madera en la Patagonia que que compartió con Zaira Nara

Lejos de las cámaras, los eventos y el ritmo de Buenos Aires, Jakob von Plessen construyó buena parte de su vida en la Patagonia. El empresario y aventurero, que recientemente se reconcilió con Zaira Nara después de casi cuatro años separados, tiene un refugio en San Martín de los Andes, Neuquén, donde la madera, los caballos y las montañas son protagonistas. Se trata de una cabaña de estética rústica que refleja su pasión por el campo y que incluso despertó el interés de una edición internacional de la revista Vogue.

Según publicó Los Andes, la propiedad se encuentra en el entorno de Quila Quina, una de las zonas más atractivas de San Martín de los Andes. Allí, Von Plessen compartió largas temporadas con Zaira Nara y sus hijos durante la pandemia, cuando la familia eligió alejarse de Buenos Aires y permanecer en contacto con la naturaleza.

Cómo es la casa de Jakob von Plessen en San Martín de los Andes: madera, chimeneas y vistas a las montañas

La vivienda de Jakob von Plessen se destaca por su arquitectura campestre y por una construcción que busca integrarse con el paisaje cordillerano.

El exterior está revestido con madera oscura, un material que se combina con los tonos del bosque y las montañas. La estructura tiene un techo a dos aguas de chapa acanalada, una galería cubierta y una chimenea de ladrillos que sobresale por encima de la cubierta.

Uno de los detalles que más llama la atención son las puertas y ventanas con marcos verdes, que contrastan con la madera y aportan personalidad a la fachada.

En el interior, la estética continúa con paredes revestidas en tablones horizontales, pisos de madera y vigas a la vista. Los amplios ventanales permiten aprovechar la luz natural y convierten al paisaje en parte de la decoración.

La elección de estos materiales también responde a las condiciones climáticas de la cordillera, donde las bajas temperaturas y los inviernos prolongados hacen necesario contar con espacios cálidos y protegidos.

Así es el living de la cabaña patagónica de Jakob von Plessen

El living es uno de los ambientes más representativos de la casa y tiene como protagonista una gran chimenea de ladrillos.

A su alrededor se distribuyen sofás claros, sillones individuales y muebles de madera que mantienen una estética sencilla y funcional.

La decoración incorpora mantas tejidas, textiles con motivos geométricos y objetos vinculados con las tradiciones rurales argentinas.

Los detalles gauchescos aparecen en distintos rincones de la vivienda, con ponchos, bancos de madera y piezas artesanales que refuerzan la identidad campestre.

A diferencia de las residencias modernas y minimalistas que suelen mostrar las celebridades, el refugio de Von Plessen apuesta por una decoración cálida, con materiales naturales y objetos de uso cotidiano.

La cocina de la casa de Jakob von Plessen: estilo rústico y una estufa de hierro

La cocina también refleja el estilo de vida del empresario.

Una estufa de hierro ocupa un lugar central y cumple una doble función: calefaccionar el ambiente y permitir la cocción de alimentos.

El espacio incluye una barra de madera utilizada para desayunar y compartir comidas informales, además de estanterías abiertas con piezas de cerámica de distintos colores.

El comedor continúa con la misma propuesta decorativa: una mesa de madera maciza, sillas de diferentes estilos y objetos artesanales.

En toda la vivienda predominan los materiales nobles, las texturas naturales y los elementos que remiten a la vida de campo.

La cabaña de Jakob von Plessen en la Patagonia que llegó a la revista Vogue

Uno de los datos más llamativos de esta propiedad es que su estética despertó el interés de la edición neerlandesa de la revista Vogue.

La vivienda fue escenario de una producción fotográfica internacional que mostró sus ambientes, su decoración y la relación entre la arquitectura y el paisaje patagónico.

Las imágenes destacaron la madera, los textiles artesanales y los objetos tradicionales argentinos, además de los grandes ventanales que permiten observar las montañas.

El interés de la publicación reflejó el atractivo de una propuesta que combina diseño, vida rural y elementos propios de la cultura gauchesca.

Caballos y naturaleza: cómo es la vida de Jakob von Plessen en San Martín de los Andes

Para Jakob von Plessen, la Patagonia no es solamente un destino de descanso: también es el escenario de sus proyectos personales y profesionales.

El empresario mantiene desde hace años una estrecha relación con los caballos y las actividades al aire libre.

En San Martín de los Andes desarrolló propuestas vinculadas con el turismo ecuestre, las cabalgatas y las expediciones por distintos paisajes de la región.

Su pasión por los animales comenzó mucho antes de establecerse en Argentina.

De origen austríaco y descendiente de una familia germana de ascendencia aristocrática, Von Plessen vivió durante aproximadamente 15 años en Kenia, donde trabajó como guía de safaris a caballo en la reserva Masái Mara.

Según recordó Para Ti, también es licenciado en Agronomía y piloto de avión, aunque gran parte de su trayectoria profesional estuvo vinculada con el turismo de naturaleza.

Su perfil aventurero le valió el apodo de “el barón de las pampas”, una referencia a sus orígenes familiares y a su pasión por el campo argentino.

De África a la Patagonia: la historia de Jakob von Plessen y su vínculo con Dior

La vida de Von Plessen también despertó el interés de importantes marcas internacionales.

El empresario participó en Tales of the Wild, una serie de cortometrajes de Dior vinculada con la fragancia Sauvage, cuya imagen publicitaria estuvo asociada al actor Johnny Depp.

La producción retrataba a hombres que habían construido sus vidas alrededor de la aventura y el contacto con la naturaleza.

En el caso de Jakob, el eje estuvo puesto en su relación con los caballos y los paisajes de la Patagonia argentina.

Su historia personal combina así experiencias poco habituales: safaris africanos, expediciones ecuestres, una vida de campo y una propiedad cordillerana que llamó la atención de la moda internacional.

Zaira Nara y Jakob von Plessen se reconciliaron: qué se sabe de su nueva oportunidad

El interés por la vida de Jakob von Plessen volvió a crecer después de que se confirmara su reconciliación con Zaira Nara en octubre de 2026.

La pareja había anunciado su separación en 2022, luego de una crisis que coincidió con las repercusiones del escándalo conocido como WandaGate.

Durante los años siguientes, ambos mantuvieron el vínculo familiar y compartieron la crianza de sus hijos.

Sin embargo, a comienzos de octubre surgieron versiones de un acercamiento sentimental que finalmente fueron confirmadas.

Nora Colosimo, madre de Zaira Nara, habló públicamente sobre la reconciliación en LAM, luego de conversar con su hija.

Más tarde, la propia modelo se refirió a la decisión de retomar la relación y explicó por qué había preferido mantenerla alejada de la exposición mediática.

“No mentí, oculté la verdad”, expresó Zaira al hablar sobre la reserva con la que manejó esta nueva etapa sentimental.

Según reconstruyeron La Nación e Infobae, ambos decidieron darse otra oportunidad después de casi cuatro años separados.

La historia de amor de Zaira Nara y Jakob von Plessen: de los safaris en África a San Martín de los Andes

La relación entre Zaira Nara y Jakob von Plessen comenzó alrededor de 2015, cuando él todavía mantenía una vida vinculada con sus actividades en África.

Aunque se conocían a través de una amiga en común, comenzaron a acercarse mediante conversaciones a distancia.

Con el tiempo, la relación se consolidó y compartieron viajes, experiencias al aire libre y una vida familiar que tuvo a la Patagonia como uno de sus escenarios habituales.

Durante la pandemia, la cabaña de San Martín de los Andes se convirtió en un refugio familiar, donde pudieron permanecer alejados del movimiento de las grandes ciudades.

La separación de 2022 marcó un cambio en su historia, pero el vínculo continuó y ahora atraviesa una nueva etapa.

Mientras Zaira mantiene una intensa actividad en el mundo de la moda y los medios, Jakob conserva un perfil público mucho más reservado, ligado a los caballos, la naturaleza y sus proyectos en el sur argentino.

Su casa patagónica sintetiza esa elección de vida: un refugio de madera entre montañas, con decoración gauchesca, chimeneas y paisajes abiertos, que combina el encanto de la cordillera neuquina con una historia que volvió a despertar curiosidad tras la reconciliación de la pareja.