Matías Camisani, al igual que Jakob von Plessen, eligió una casa de madera rodeada de naturaleza: cómo es su refugio

Una cabaña entre montañas y caballos en la Patagonia y una casa de madera pensada para la música y la tranquilidad en las afueras de Buenos Aires. A simple vista, las viviendas de Jakob von Plessen y Matías Camisani parecen tener poco en común. Sin embargo, ambas reflejan una elección similar: privilegiar el contacto con la naturaleza, los materiales nobles y los espacios que responden a sus intereses personales.

Los dos hombres, conocidos también por sus relaciones con Zaira Nara y Dolores Barreiro, respectivamente, encontraron en la arquitectura una manera de expresar sus estilos de vida. Según publicó la revista OHLALÁ, Camisani diseñó su hogar en Ingeniero Maschwitz después de su separación, mientras que Von Plessen eligió los paisajes de San Martín de los Andes para desarrollar una vida vinculada con los caballos y las actividades al aire libre.

La casa de Jakob von Plessen en San Martín de los Andes: madera, montañas y estilo patagónico

En un entorno rodeado de bosques y montañas, Jakob von Plessen tiene una cabaña en la zona de San Martín de los Andes, Neuquén, donde la arquitectura se integra con el paisaje cordillerano.

La vivienda, que compartió durante distintas etapas con Zaira Nara y su familia, responde al estilo tradicional de las construcciones de montaña.

Su exterior está revestido con madera oscura, mientras que el techo a dos aguas y la chimenea de ladrillos refuerzan su identidad campestre.

Los marcos verdes de las puertas y ventanas aportan un contraste de color que rompe con los tonos naturales de la fachada.

En el interior, los tablones de madera, las vigas a la vista y los grandes ventanales generan una atmósfera cálida y permiten que el paisaje forme parte de los ambientes.

La decoración combina muebles sencillos, mantas tejidas, piezas artesanales y objetos relacionados con la vida rural.

Uno de los espacios centrales es el living, organizado alrededor de una chimenea, donde predominan los sillones cómodos y los textiles de inspiración gauchesca.

La propiedad incluso fue elegida para una producción fotográfica de Vogue Netherlands, que destacó su estética y su relación con el entorno natural.

Matías Camisani y su refugio en Maschwitz: una casa que nació como estudio de música

A diferencia de Von Plessen, Matías Camisani eligió permanecer cerca de Buenos Aires, aunque en una zona donde los árboles y los espacios verdes forman parte del paisaje cotidiano.

Después de separarse de Dolores Barreiro, con quien compartió más de dos décadas de relación, comenzó a imaginar una vivienda diferente.

El proyecto tomó forma en 2019, cuando decidió construir una casa de madera en Ingeniero Maschwitz, provincia de Buenos Aires.

Lo curioso es que la idea original no era levantar una vivienda convencional, sino crear un estudio musical.

Camisani, que además de su trayectoria como modelo desarrolló una fuerte vinculación con la música, buscaba un espacio donde pudiera tocar, grabar y desarrollar sus proyectos.

Con el tiempo, aquella propuesta se transformó en su hogar.

La madera se convirtió en el material principal de la construcción, tanto por su apariencia cálida como por sus cualidades acústicas.

El resultado fue una vivienda de escala más reducida que la que había compartido durante su matrimonio, pensada para acompañar una nueva etapa personal.

Dos casas de madera, pero con estilos completamente diferentes

Aunque ambas construcciones comparten materiales naturales, las diferencias aparecen en la manera en que cada propietario utiliza y organiza sus espacios.

En la casa de Jakob von Plessen, la arquitectura responde a un estilo de vida vinculado con la montaña, el campo y las actividades ecuestres.

La madera, las chimeneas y los textiles artesanales construyen una estética rústica, donde los objetos tradicionales argentinos tienen un papel importante.

En cambio, la vivienda de Matías Camisani está atravesada por su interés por la música y los viajes.

Su proyecto buscó crear un espacio funcional, que pudiera adaptarse tanto a la vida cotidiana como a las actividades artísticas.

Los viajes a la India también influyeron en sus decisiones personales y en la manera de pensar su hogar.

Otro detalle particular es que Camisani eligió una construcción que pudiera permanecer cerrada durante períodos prolongados, especialmente cuando se encuentra de viaje.

Así, mientras Von Plessen priorizó una casa conectada con la vida rural patagónica, Camisani diseñó un refugio relacionado con la música, la creatividad y la independencia personal.

La madera como protagonista: por qué ambos eligieron este material para sus casas

La madera es el elemento que une a las dos viviendas, aunque su utilización responde a necesidades diferentes.

En la Patagonia, este material forma parte de una larga tradición arquitectónica vinculada con las casas de montaña.

Su apariencia natural permite integrar las construcciones con el bosque, mientras que, utilizada dentro de sistemas constructivos correctamente aislados, puede contribuir al confort térmico.

En la vivienda de Jakob von Plessen, los revestimientos de madera se combinan con grandes ventanales y espacios calefaccionados, una solución que acompaña las características del clima cordillerano.

En el caso de Camisani, la elección también estuvo relacionada con la música.

La madera puede influir en la acústica de un ambiente, aunque el resultado depende del diseño, las superficies y los tratamientos utilizados.

No se trata solamente de una decisión decorativa: en ambas casas, el material forma parte de la manera en que sus propietarios eligieron habitar los espacios.

Qué ideas de decoración se pueden tomar de las casas de Jakob von Plessen y Matías Camisani

Más allá de sus dimensiones y ubicaciones, las dos viviendas ofrecen recursos que pueden adaptarse a otros hogares.

Una de las principales ideas es utilizar la madera para generar ambientes cálidos, ya sea en pisos, revestimientos, muebles o pequeños detalles decorativos.

También se destacan otras características:

Integrar el exterior con el interior: los ventanales y las vistas al jardín o al paisaje permiten aprovechar la luz natural.

los ventanales y las vistas al jardín o al paisaje permiten aprovechar la luz natural. Elegir materiales nobles: madera, fibras naturales y textiles tejidos aportan textura sin necesidad de grandes adornos.

madera, fibras naturales y textiles tejidos aportan textura sin necesidad de grandes adornos. Priorizar espacios funcionales: cada ambiente puede responder a una actividad concreta, como leer, trabajar, descansar o escuchar música.

cada ambiente puede responder a una actividad concreta, como leer, trabajar, descansar o escuchar música. Incorporar objetos personales: piezas artesanales, recuerdos de viajes y elementos relacionados con los intereses de quienes viven allí.

piezas artesanales, recuerdos de viajes y elementos relacionados con los intereses de quienes viven allí. Evitar las decoraciones excesivamente rígidas: combinar muebles y materiales de diferentes estilos puede generar ambientes con mayor personalidad.

La tendencia de las casas rodeadas de naturaleza también invita a repensar el diseño interior: no se trata únicamente de cómo se ve una vivienda, sino de cómo se vive en ella.

De la Patagonia a Maschwitz: dos maneras de encontrar tranquilidad lejos de la ciudad

Las historias de Jakob von Plessen y Matías Camisani muestran cómo una vivienda puede convertirse en una expresión de las decisiones personales.

El empresario vinculado con Zaira Nara encontró en San Martín de los Andes un entorno para desarrollar sus actividades ecuestres, mientras que el exmarido de Dolores Barreiro eligió Maschwitz para construir un espacio asociado con la música y sus viajes.

En ambos casos, la naturaleza ocupa un lugar central, aunque los paisajes y las necesidades son diferentes.

La casa patagónica se integra con las montañas, los caballos y el bosque. La de Maschwitz, en cambio, propone una relación con el verde desde un entorno cercano a la ciudad.

Dos refugios de madera, dos estilos de vida y una misma búsqueda: crear un hogar donde el paisaje, los materiales y las actividades personales tengan más protagonismo que las tendencias pasajeras.