De la Patagonia a Suiza: el carpintero que aprendió a armar casas de madera tipo Lego en los Alpes

Facundo Bassi en pleno trabajo en los Alpes suizos.

Si seguís el paso a paso de la experiencia en Europa de Facundo Bassi ya sabés que es una aventura apasionante. En la primera nota contó cómo pasó de trabajar en la Cooperativa Obrera de Neuquén a viajar en helicóptero en los Alpes suizos para construir cabañas en la montaña. En la segunda, el hallazgo de símbolos nazis y proyectiles abandonados de la Segunda Guerra Mundial cuando restauraba casas levantadas hace más de dos siglos. En la tercera, cuál era su sueldo y cómo ahorró para comprar un campo en Médanos para plantar eucaliptos, con el plan de volver en febrero del 2027 y abrir una carpintería a 45 km en su Bahía Blanca natal. Ahora es el momento de saber todo lo que aprendió sobre cómo se arman las viviendas de madera con piezas tipo Lego en los pueblitos de las laderas suizas.

«Antes se construía así, hoy hay máquinas especiales para cortar los troncos»

Facundo integra un equipo que trabaja para una empresa suiza. De sus primeras experiencias en construcción con piezas de madera maciza que se encastran ya han pasado varios años y todo el proceso fue un gran aprendizaje.

Facundo Bassi en pleno trabajo en los Alpes suizos.

Una de las casas que Facundo Bassi y el equipo que integra construyeron en la montaña.

Lo primero que hay que saber, como explica el carpintero, es que no se trata de un sistema nuevo en Europa. Lo novedoso, lo que impacta cada día en los procesos constructivos, es la evolución de la tecnología para acelerar y hacer más eficientes los procesos.

-Antes se construía así -dice Facu y explica que en varias restauraciones de casas en los Alpes junto a sus compañeros observaron en detalle un sistema de construcción de encastre a la antigua de tablones de madera sobre una base de piedra.

Antiguas cabañas de madera construida sobre una base de piedras. Fotos: Facundo Bassi.

-Fijate que es el mismo sistema, nada más que ahora se usan unas máquinas especiales que ya cortan los troncos para que quedan con esas formitas como si fueran un Lego. Pero antes ya se usaba ese encastre de madera -dice.

Contó después que tras la publicación de las notas en Diario RÍO NEGRO, entre los mensajes que recibió uno era de un colega que desde la Argentina le contaba que su idea es tambien ir a trabajar a Europa y le compartía trabajos en madera en la Patagonia del estilo de los que él hace por estos dias en Suiza.

Los cortes que utilizan para construir.

-Increíble el laburo que hicieron. Pero allá en la Argentina no contamos con esas máquinas especiales para cortar los troncos, esa es una gran diferencia -dice Facu. Explica también que en la construcción en madera en los Alpes suizos es esencial la aislación interior.

-Por el frío, la nieve, la humedad -dice.

El peso de la madera y cómo evitar que aplaste la estructura

Entre los tipos de madera que se utilizan la más frecuente es el alerce europeo: una viga de ese material es más robusta, compacta y pesada que la de pino.

-Un solo tronco puede pesar unos 60 kilos. Son como el equivalente a las bolsas de cemento de antes, las de 50 kilos» -dice Facundo.

El montaje de una estructura.

Facundo Bassi sobre el techo de la obra que avanza en los Alpes suizos.

El carpintero explica que ese peso se hace sentir después en la estructura de la casa ya terminada, como si tendiera a aplastarla. Por eso, junto a sus compañeros de trabajo en cada una de esas construcciones dejan en los lugares clave cinco centímetros de aire. También utilizan clavos de madera para fijar, ya que saben que con los años la madera va a trabajar y hay que entender ese proceso y evitar las consecuencias negativas. Solo cuando consideran indispensable recurren a los tornillos para generar presión.

-¿Por qué hacemos esto? Justamente por eso, con el tiempo, las ventanas y las puertas van sentir el peso. Entonces, para que no se arme ‘una pancita’ o no se rompan las puertas de la abertura se le dejan esos centímetros y se usan los clavos -dice. Es un detalle de la construcción en madera súper interesante y al carpintero le gusta ponerlo a debate con los ingenieros y arquitectos que sigue y lo siguen en Instagram.

Casas tipo Lego vs tradicionales: ¿Cuál es más cara?

Para el carpintero, también hay un debate en cuanto a los costos y depende de qué se privilegie para decidir qué camino tomar.

-En una casa tradicional de madera normalmente se usa todo pino o la mayoría pino, pero por ahí tenés que usar más vigas que soporten toda la estructura rodeando toda la vivienda, tenés que usar más tornillos, más clavos, placas de OSB para que quede más estable y soporte los movimientos de la estructura -explica Facu.

Fotos: Facundo Bassi.

-En cambio en las de madera maciza y piezas tipo Lego te ahorras todo eso, pero la madera es cara, vos tenés que usar la mejor de la mejor. Es como piedra esta madera del alerce alpino suizo: le das un martillazo y no le hace ni cosquillas; al pino le das un martillazo y lo rompes -dice.

Cómo preparan la madera en el taller antes de construir

-A nosotros nos traen las maderas como si fueran troncos cortados. Tenemos una máquina donde la pasamos y despacito la va cortando de tal manera que arriba quedan como si fueran dos encastres -explica Facu.

Después de darle esa forma, en el espacio más amplio del taller, en el piso empiezan a construir la primera pared.

Tenemos un plano donde escribimos norte, sur, este, oeste y así se van armando las paredes de la casa -dice Facu.

Obra en construcción en los Alpes suizos.

-Los planos los hace el jefe del taller y lleva un tiempo, es madera muy pesada. Va armando, va cortando y midiendo todo. Después, a medida que se van montando las piezas en el piso, él las va enumerando -agrega.

-Entonces, cuando llevamos los materiales a la obra en los camiones, ya tenemos todos los materiales enumerados y también tienen escrito si son de la pared norte, sur, oeste o este. Con este sistema te ahorrás un montón de trabajo y de tiempo. Imaginate si tuvieras que ir viendo de dónde es cada pieza. Sería imposible -continúa Facu.

Los clavos de madera que utilizan.

El martillo de madera. Fotos: Facundo Bassi.

Para los encastres necesitamos un martillo grande de madera o de goma, para que la madera no se dañe ni se ensucie. Se puede machucar un poco entonces no podemos usar un martillo común o una maza como decimos en la Argentina. Hay que usar un martillo de madera o algo que no la dañe porque sino después vas a estar una hora lijando. La madera es durísima: lo mejor es tener cuidado, paciencia y de a poco se va armando la casa -agrega el carpintero.

Facu ya cuenta los días para traer todo ese bagaje de regreso al sur. El reloj corre a su favor: cada tronco encastrado en las laderas suizas es un saber que se guarda en la mochila, con la mirada fija en febrero de 2027. Aquel chico que partió de Ezeiza hace nueve años con la esperanza de construir su futuro volverá con una nueva meta: fusionar cada escala y cada aprendizaje en su propia carpintería en Bahía Blanca. Así son los sueños: como las casas de madera, se arman pieza por pieza.

Contacto: https://www.instagram.com/facubassi.construcciones/

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