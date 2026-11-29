Esquina Rolando y Tiscornia, Bariloche.

Hay casas que cuentan historias sin necesidad de palabras. Paredes de madera castigadas por los años, ventanas pequeñas, techos de tejuelas y balcones que sobreviven al avance de las nuevas edificaciones. En esos detalles, muchas veces inadvertidos, encuentra su inspiración Gabriel Mayo, artista visual santacruceño de 50 años radicado en San Carlos de Bariloche.

A través del dibujo y la acuarela, construye un registro visual del patrimonio arquitectónico y de las huellas de quienes habitaron y levantaron esos lugares. No está solo en el trabajo de defender la memoria: comparte esa búsqueda con los croquiseros urbanos que lo acompañan en el camino.

Gabriel Mayo y su boceto en el puente del arroyo Casa de Piedra, Bariloche.

-El paso del tiempo es mi materia prima -dice una soleada mañana de fines de noviembre desde su casa a la altura del Km 11 de la Avenida Bustillo, mientras ajusta detalles y palpita el encuentro de unos 150 croquiseros que este fin de semana saldrán a dibujar el circuito histórico, la costanera y el entorno del Llao Llao.



De Puerto Deseado a Catriel, la huella de su padre petrolero

Nacido en Puerto Deseado, Gabriel pasó sus primeros años en la Patagonia al ritmo de los desplazamientos laborales de su familia. Su padre trabajaba en YPF, como antes lo habían hecho su abuelo en Comodoro Rivadavia. Después de vivir en Santa Cruz, la familia se trasladó a Catriel, Río Negro, donde transcurrió buena parte de su infancia.

A los 13 años se instaló en Buenos Aires para cursar sus estudios secundarios. Fue el comienzo del descubrimiento de otro mundo y de una relación que perdura con la vida cultural y las oportunidades de las grandes ciudades. Es lo que buscaban su madre y su padre cuando le propusieron que se instalara en la casa de sus abuelos para abordar esa etapa crucial de la vida.



Catedral de Bariloche.

Recuerda aquella charla, el sí de su respuesta, aún sin tener plena conciencia de lo que implicaba. Recuerda eso y el día que, mientras cursaba quinto año en el colegio religioso San Pablo, fue a una bienal de diseño. Supo enseguida que se abría un mundo.



Con un padre ingeniero, le resultó natural elegir arquitectura para el paso siguiente en la Universidad de Buenos Aires, pero pronto encontró su verdadero camino en el diseño gráfico, carrera de la que se recibió en la UBA.



Aquella década vertiginosa, marcada por la irrupción de innovadoras formas del diseño en la vida cotidiana, fue decisiva para su formación. Durante muchos años trabajó en ese campo, mientras desarrollaba de manera paralela su vínculo con el dibujo y la pintura.

La hora de la acuarela



Su acercamiento a esta técnica fue casual: recibió como regalo un pequeño set y decidió aprender a utilizarlo de manera autodidacta. Luego continuó su formación con profesores. Como en aquella bienal de diseño en quinto año, supo enseguida que allí había algo. No se equivocaba.



Casa Anchorena. Isla Victoria, Bariloche.

Casa Boock. Colonia Suiza, Bariloche.

Casa Emilio Frey, Bariloche.

Con el tiempo, el arte ganó espacio hasta convertirse en el centro de su trabajo. Así, en cada caminata detectaba oportunidades y paraba allí donde su intuición se lo indicaba: a puro ensayo y error, aprendió a pintar las casas de Bariloche.

Dos estilos de construir



Su mirada se concentra en dos grandes etapas de la historia arquitectónica de la ciudad: las construcciones de la antigua Colonia Agrícola Ganadera, muchas realizadas por carpinteros chilenos, y la etapa posterior, vinculada al desarrollo de Parques Nacionales y a la arquitectura de Bustillo y Estrada.



Casa en Llanquihue, Chile.

Las casas de madera, las tejuelas y los saberes constructivos de la región conviven en su repertorio con edificios emblemáticos como el Centro Cívico y el hotel Llao Llao, en los que se perciben las influencias de las corrientes europeas. Pero su mirada va más allá de las fachadas.

-En las casas queda la memoria de los que las habitaron y de los que las construyeron -dice.



En esa concepción hay también una dimensión literaria. Gabriel encuentra inspiración en Manuel Mujica Lainez, el célebre autor de “Misteriosa Buenos Aires”. Se detiene en dos de sus libros: “La casa” y “Aquí vivieron”.

En el primero, una novela, la casa narra su propia vida, desde los años de esplendor hasta su demolición. En el segundo, una serie de cuentos, una quinta de San Isidro es el escenario que hilvana una historia de apogeo y decadencia. Esa idea de las construcciones como organismos que nacen, atraviesan distintas etapas y pueden desaparecer lo representa. Las casas, cree, tienen vida propia más allá de quienes las habitan.

Una memoria que se dibuja

Todo empieza cuando sale a caminar: descubre una fachada, registra una dirección, toma una fotografía o se instala frente a una construcción para dibujarla.

Edificio Movilidad, Bariloche.

Morales y Elflein, Bariloche.

Puerta en Gaiman, Chubut.



El croquis le permite una observación que la cámara no siempre alcanza. También dibuja los planos desde una lógica proyectual. «Una vez que entiendo el diseño, todo lo que sigue le resulta más sencillo», explica. Después, según cada caso, llega el momento de consultar fotografías y documentos y buscar información histórica.

Recuerdos de la Patagonia



Con el tiempo, su mirada se extendió más allá de Bariloche. Recorrió las estaciones ferroviarias de la Línea Sur rionegrina, entre Bariloche y Viedma, y sumó otros territorios, como las estancias jesuíticas de Córdoba.



Estación Ñirihuau, a siete kilómetros de Dina Huapi, Bariloche.

Faro Isla Pingüino. Puerto Deseado, Santa Cruz.

Pocos meses atrás, un viaje por la costa de Santa Cruz, desde Comodoro Rivadavia hasta Puerto Deseado, San Julián, Puerto Santa Cruz y Río Gallegos, reavivó su interés por una Patagonia menos asociada al paisaje turístico y más ligada a las travesías, la inmigración, los puertos y una arquitectura austera, muchas veces construida con chapa y otros materiales de época. No es todo: también decidió comenzar una serie dedicada a los faros.



Esa ampliación del territorio tiene algo de búsqueda personal: volver sobre los lugares de su infancia y sobre las historias familiares para descubrir otras capas de la identidad patagónica.

Tiempo de preservar



Gabriel es cofundador de Croquiseros Urbanos Bariloche, una comunidad de dibujantes que comparte la práctica de salir a observar y registrar. Allí el dibujo adquiere una dimensión colectiva: cada croquis documenta un edificio, una calle o un rincón, pero también contribuye a que esos lugares sean reconocidos y valorados por la comunidad.

No se trata, explica Gabriel, de negar las transformaciones urbanas ni el desarrollo inmobiliario, sino de plantear la importancia de que el crecimiento de la ciudad contemple también la preservación de su patrimonio histórico y su identidad arquitectónica.



Gabriel lo sabe bien: empezó con los croquis de las casas que tenía alrededor y terminó por descubrir que, detrás de cada una, había una historia de inmigrantes, trabajadores, constructores, familias y comunidades. Porque no dibuja solo edificios: dibuja la memoria de quienes hicieron la Patagonia.

Mini bío