PreFederal de básquet: con partidos decisivos, así se juega la fecha 11

El torneo PreFederal de básquet sigue su marcha y, en la recta final de la fase regular, varios equipos jugarán partidos determinantes, con el objetivo de buscar el mejor lugar camino a los cruces de playoffs. Este viernes habrá cinco partidos: Independiente vs. Centenario y Centro Español vs. Cipolletti, por la zona A; Atlético Regina vs. Deportivo Roca, Cinco Saltos vs. Club Plottier y Del Progreso vs. Biguá, por la B.

Hasta el momento, el Rojo neuquino y Del Progreso se mostraron como los más sólidos de la competencia y además ganaron los dos clásicos de la fase inicial. También dieron pasos en falso, porque Independiente fue sorprendido por Petrolero y los roquenses fallaron en casa ante Pérfora.

Del Progreso-Biguá, el partido de la jornada

Dentro del quinteto de juegos que habrá este viernes, claramente sobresale el de Del Progreso-Biguá. Los de Roca son los dueños del mejor registro del torneo (7-1) y buscarán extender la racha ante los capitalinos, que sufrieron con las lesiones, pero tienen potencial para dar el golpe. Será el único partido que se disputará desde las 22.

Media hora antes, prometen Atlético Regina y Deportivo Roca. El Albo viene en levantada y el Depo llega golpeado por la dura derrota en el clásico. Si bien es cierto que el Naranja tiene más potencial, el local está en condiciones de quedarse con el juego. En el Boris Kocina, Cinco Saltos asoma como favorito ante Club Plottier, uno de los equipos que todavía no ganó en el certamen.

Centro Español vs. Cipolletti, duelo clave

Con Independiente cortado y Pacífico de escolta, la lucha por el 3 sobresale en la zona A. Y por eso el duelo entre Centro Español y Cipolletti asoma como determinante. El Torito marcha con registro 3-4, el Albinegro tiene 3-3 y por eso es una “final” en esa pelea por subir al podio.

Oviedo maneja los hilos en Español. (Archivo Matías Subat)

El otro partido del grupo no tiene equivalencias. El Rojo, con andar casi perfecto, es amplio favorito ante La Colonia, que sabe de victorias, pero además viene de derrotas muy abultadas.

Los partidos de la fecha 11 y las posiciones

Viernes 29 de septiembre, a las 21:30

Independiente vs. Centenario, La Caldera de Neuquén

Centro Español vs. Cipolletti, El Templo de Plottier

Atlético Regina vs. Deportivo Roca, Atlético Regina

Cinco Saltos vs. Club Plottier, Boris Kocina de Cinco Saltos

Viernes 29 de septiembre, a las 22

Del Progreso vs. Biguá, El Gigante de la calle Maipú, Roca