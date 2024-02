Royden Humberto Antonio Martinez Abello, “Ron”

DNI 18.741.113

Roca

Me llamo Royden Humberto Antonio Martínez Abello pero todos me conocen en el hospital y Salud Pública como Roni.

Junto a mi Familia y amigos quería expresar las ¡gracias! a todos aquellos qué en menor o mayor medida, estuvieron acompañándome en la recuperación de mi salud.

Fue un proceso muy duro, desde la detección del Cáncer de colon Grado IV en Septiembre del 2021, cuyo pedido medico fue hecho por la Dra. Romina Pedroza de la salita de

Confluencia, la Colonoscopia la hizo el Dr. Sabas ota en el Hospital Castro Rendon y a partir del diagnóstico, empezó mi lucha, dura, larga y agotadora, la que fue posible mantener a lo largo del tiempo

¡Gracias ! al apoyo de todo el equipo de salud publica involucrado:

Al Equipo de Proctologia (Dr. Sabas ota, Dr. paez y especialmente Dra. luciana cabezas, que sigue siendo mi Médica de referencia).

Al Equipo de Oncología (Dra. Julieta Leone, Psicóloga Oncológica Gabriela Gazzola, Dr. Hayas y al equipo de Paliativos, a la Lic. en Nutrición Julia Ferrer, equipo de Enfermería, etc.) y a todo el personal que con su paciencia y Amor me trataron cada día.

A cada uno ¿gracias!

Personal de Laboratorio, de farmacia,; de Gestión de turnos y autorizaciones, de Tomografia del hospital, a todos ellos gracias!

Al personal del 4to. piso donde estuve internado en 3 ocasiones durante el proceso, médicos personal de Enfermeria, de Maestranza y Admisión, ¡gracias!

A la Secretaria del 4to. piso Sra. Verónica y a todo el personal administrativo. ¡Gracias !

Yo he sido toda mi vida un trabajador, por 35 años fui canillita, y al encontrarme con esta tremenda enfermedad, no me entregue nunca, siempre luché… Pero afortunadamente no estuve solo, me acompañaron mi familia y mis amigos.

Pero fundamentalmente estuve acompañado por todas las personas y recursos del hospital público, he visto que muchos pacientes no han tenido la misma fortuna que yo, por eso en este momento es muy difícil acordarse de todas las personas que me ayudaron y apoyaron, con un gran amor por lo que hacen cada día, con respeto al paciente y a su familia…

Por eso les quiero decir ¡gracias ! a todos