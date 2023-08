Algunos políticos desagradan

Jorge Castañeda, DNI 8.569.045

Valcheta

Estuve leyendo detenidamente unas breves reflexiones del amigo Roberto Cancio y no pude menos que estar de acuerdo con él, como casi siempre. La experiencia que cuenta es la siguiente:

“Últimamente anduve conociendo otras provincias. Por curiosidad y por saber de qué se trata, miro las estatuas, las iglesias, los museos y todo aquello que implique un reconocimiento expresado en placas, mayormente de bronce, a las obras y a los hechos de quienes han dejado huellas de sus aportes en bien de nuestra Patria”.

“Pero de un tiempo a esta parte he visto que cuando se rinde homenaje a alguien de los referidos en el párrafo anterior, a diferencia de lo ocurrido otrora, cuando se expresaba el nombre de la institución homenajeante, sin particularizar, ahora he visto varias placas en que al pie de las mismas reza con letras de tamaño importante, para resaltar, “gestión de fulano o de zutano”.

“Me desagrada este afán de figurar, esta muestra de egolatría, y por supuesto me queda la duda de si el homenaje era sincero o era simplemente una excusa para quedar en el bronce”.

Muchas veces al observar maquinarias, carteles, “banners” (no me gusta esa palabreja ahora tan de moda en todo tipo de actos, exhibidores, por ejemplo), que en destacadas letras dice “gestión” agregando el nombre y apellido del funcionario en cuestión, he pensado exactamente lo mismo que mi amigo: “Vanidad de vanidades” dijo el Predicador.

A pesar que juran sobre los Santos Evangelios, creo que no cumplen con el mandato cristiano que dice que lo que “lo haga tu mano derecha no lo sepa tu izquierda”. Y más cuando no es con plata de ellos sino a costa del erario público, o sea de los contribuyentes.

Pero hay honrosas salvedades. Quien visita Valcheta verá, por ejemplo, el camión regador pintado con pajaritos y flores. Me gusta mucho más.