El legado de Ceferino

Carlos Oscar Hernalz, DNI 7.399.269

Cipolletti

En Chimpay todos los años se renueva el milagro de la fe. el beato Ceferino Namuncura congrega alrededor de su santuario a miles de almas que elevan en su plegaria una utópica mezcla de agradecimiento por los bienes recibidos y una incesante lista de pedidos para poder paliar, tanto las necesidades materiales, como las heridas del alma.

La fe fue su motor permanente, signado desde el nacer, su vida fue su constante entrega.

A pesar de su corta edad su historia no paso ni pasará desapercibida. Cada acto de FE fue un constante dar sin recibir nada a cambio.

Su tránsito fue un ejemplo a imitar aún en la adversidad de su enfermedad.

Su muerte fue el comienzo de un culto a su espíritu sensible, que tanto entrego a su pueblo. Sólo ese corto período le basto para demostrar que los hombres no viven de ilusiones sino de hechos.

La Patagonia parece haber parido una antorcha de fe que no admite divisiones, una FE que gira entono del Beato Ceferino. Este fenómeno no distingue estratos sociales, edad, sexo, es patrimonio de todos y cada uno en particular.

La vocación y la fortaleza espiritual con la que entregó su propia vida hace se instale en el corazón de cada vez más seguidores.

Ceferino, que tu amor y tu mensaje se multipliquen en cada uno de nosotros.

