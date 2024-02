El tren fantasma

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

Roca

El “Ángel celebrity” (Macri) y el oficialista de todos los partidos jugados y por jugar, Miguel Pichetto, comparten los esfuerzos titánicos para reivindicar de manera indirecta al peronismo y facilitarle el regreso al poder. La irrupción del iluminado, vaya una a saber por quién, produjo un terremoto político, cuyas réplicas todavía se están sintiendo. Milei potenció y exacerbó todos los cambios estructurales al país que no pudo hacer el “ángel celebrity” en cuatro años, los pretende hacer todos juntos o al mismo tiempo. El marketinero libertario previamente fue especulativamente repotenciado por el peronismo para debilitar a Mauricio y el artificio de Juntos. Con el invento Sergio Massa tuvo suerte, pero no pudo evitar que el invento (Milei) se asociara a “celebrity” para vencerlo.

Milei es un mesiánico que venera al dios mercado, pretende que regule todos los precios o valores de las cosas; tarifas, salarios, medicamentos, medicina, combustibles etc., liberados de golpe y porrazo todos juntos. En su delirio no alcanza a percibir que el capital no regula nada, por la sencilla razón que no tiene moral alguna. Milei pretende sacar al estado de la cancha, es lo mismo que si pretendiéramos sacar al árbitro de un partido de fútbol

¿Cómo termina ese partido? A las patadas. Yo creo que de la misma manera (a las patadas) va a terminar el partido de fútbol que estamos jugando todos los argentinos. Ahora todos estamos viajando en “tren fantasma” como dice Asís, conducido por Milei que nos lleva por una vía trunca o muerta hacia el país de “Alicia y las alegrías” que seguramente no van a ser tantas y sin ticket de regreso.