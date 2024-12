El uso del celular en el aula

Antine Simón Elías, DNI: 51.040.758, C.P.E.M 79 Lonco Luan, 1er año



LONCO LUAN, NEUQUÉN

Los estudiantes se distraen mucho con el celular jugando, enviando mensajes y escuchando música, puedo decir que a mí me pasó durante el año, ya que siempre estaba en las clases con los auriculares puestos escuchando música, eso me distraía, no me dejaba concentrar ni escuchar a los profesores. El celular es como un vidrio nublado no te deja ver lo bello que hay afuera.

Lo que veo útil del celular es que te ayuda a resolver algunas cosas como encontrar información rápida para realizar una actividad y lo que necesites.

Recuerdo que un día estaba en clase y una profesora me llamó la atención por usar el celular, en ese momento me enojé y discutimos.

Creo que, después de eso pude reflexionar que no usaría el celular para jugar y escuchar música en clase. Si el profesor o la profesora lo permite, le entregaría el celular mientras dure la clase así me concentro mejor con las tareas.

Como dice la psicóloga Sherry Turkle: “el uso constante del teléfono celular ha erosionado nuestra capacidad de mantener conversaciones significativas, limitando nuestras interacciones a intercambios rápidos y superficiales. Estamos más conectados que nunca, pero paradójicamente, también más solos.”

Si bien el uso constante del celular impacta negativamente en cada estudiante y en la sociedad por estar siempre conectados y no nos permite hacer las tareas, entre otras cosas. Creo que deberíamos dejar los celulares guardados en una caja hasta que termine la clase.