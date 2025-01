Inseguridad en barrio Palihue

Silvia F. Castex, DNI 12.949.107

General Roca

A la Sra. Intendenta de General Roca, María Emilia Soria:

Quien suscribe, habitante desde hace muchos años del barrio Palihue, ubicado entre las calles Mendoza, Paraguay y la Ruta 22 le hace saber la preocupación que tengo ante el incremento de robos a los vecinos en estos meses. Nuestro barrio que es de una cuadra y media (formando una T) siempre se caracterizó por ser un barrio familiar, donde todos nos conocemos y nos solidarizamos entre todos.

Hace año y medio ya tuvimos que poner alarma vecinal por el incremento de robos .

Pero también estamos viendo que muchos obedecen a una casilla que se encuentra en la intersección de Bolivia y Mendoza, frente a la ruta, que sirve de “aguantadero” de delincuentes. Hace poco atraparon a uno que tenia una causa armada y era buscado por la policía. Le quería pedir si no se puede demoler esa casilla que no cumple ninguna función, ya que no pasa ningún colectivo por esa zona.

Queremos vivir en paz y que nuestro barrio vuelva a ser el barrio seguro que era.

Desde ya le agradezco la atención que prestara a esta carta y quedo a su disposición ante cualquier duda.