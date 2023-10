La guerra Hamas-Israel

Fabio Abraham, ex secretario de Gobierno y concejal de Lomas de Zamora (texto reducido)

Lomas de Zamora

Siguen abundando en estos días, innumerables opiniones y, como siempre cargadas de subjetividad cuando no de parcialidad. Pero lo más importante es el desconocimiento (¿será adrede o es ya una costumbre argentina? y cuando proviene de funcionarios, legisladores etc. asusta.

Toda persona de bien tiene que condenar el ataque de Hamas a la población civil israelí, repudiar todo acto de violencia y bregar por la paz en dicha zona, pero eso está muy lejos de solidarizarse con el gobierno de Benjamín Netanyahu, primer ministro de Israel y principal responsable de los sufrimientos del pueblo Palestino.

La resolución 181 de 1947 de la Naciones Unidas dispone que el territorio de Palestina se dividirá en 55% para los judíos, Jerusalén con control internacional y el resto para los árabes.

Se reconocía en ese territorio 2 estados (Israel y Palestina).

En la actualidad Israel tiene el 77% de ese territorio, controla Jerusalén y solo el 23% para los palestinos.

El mandato de 2 estados no existe, los palestinos en la Franja de Gaza no controlan las fronteras, no controlan el mar, no pueden importar o exportar nada incluyendo alimentos y medicamentos sin permiso israelí, el agua, electricidad y gas se las proporciona Israel, y ante cada problema les corta el suministro por varios días al igual que las comunicaciones, actualmente interrumpidas desde hace varios días.

Podríamos decir que es una cárcel a cielo abierto.

No se puede condenar la invasión rusa a Ucrania y no condenar las sucesivas invasiones de Israel sobre territorios árabes, más allá de esta guerra que declara, guerra asimétrica, ya que 170000 soldados preparados, 350000 reservistas, más de 500 tanques, 300 vehículos misilísticos, una de las mejores aviaciones del mundo, se va a enfrentar a 4000 militantes guerrilleros.

Hay que destacar que hace 72 hs Europa había cortado la ayuda a Gaza, viendo la crisis humanitaria desesperante del pueblo Palestino decidió reanudar con urgencia ayuda alimentaria y de medicamentos, así también el secretario General de la OTAN pidió que la respuesta sea equitativa.

Argentina que se ha caracterizado en luchar por la paz y unión del mundo como en su oportunidad lo pronunció Hipólito Yrigoyen bregando por la hermandad de los pueblos, el ex canciller Dante Caputo ante la Asamblea General de la ONU y Raúl Alfonsín en su discurso ante la misma institución tendría que pedir la intervención de una fuerza internacional que impida más muertes, garantice que no haya mas ataques de las partes y garantice la libertad del pueblo palestino.