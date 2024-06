Mi invento

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

General Roca

Mi desarrollo es un inédito, sin antecedentes previos ni posteriores en el mundo, de un sistema impulsor de motores eléctricos tipo brushless que tiene un rendimiento superior a todos los impulsores de motores conocidos. No hay manera alguna por otros medios de lograr que el motor consuma menos que con mí desarrollo.

Antecedentes

Presentación de patente Argentina en el año 2008, del invento que es regenerativo, inductivo, capacitivo, resonante.

Presentación de patente Argentina y en simultáneo en los Estados Unidos de la misma patente, en 2013. En 2015 me fue otorgada la patente en los Estados Unidos.

El sistema fue ensayado por el INTI en 2016, en este caso es un motor monofásico que rindió un 33% más con el sistema de recuperación que sin él. Se puede acceder al ensayo tipiando en internet “ INTI reductor de consumo para motores eléctricos Hugo Rucci”. Posteriormente desarrollé con el mismo sistema que es regenerativo, inductivo, capacitivo, resonante un motor trifásico, que en el dinamómetro me dio un rendimiento del 40% superior. En 2022 envié dos carpetas con el diseño completo del equipo (sistema) al Ingeniero de Volkswagen Argentina Juan Ignacio Tournour para que lo remita a Alemania, donde la empresa tiene los laboratorios, para que lo ensayen en un motor de automóvil. El motor fue construido.

En 2023, en febrero, la empresa lo comenzó a promocionar como de factura propia, cosa que es falaz, es una mentira más grande que una casa, el diseño me pertenece. Hasta el día de la fecha la empresa no reconoce mi autoría del sistema. Quiero aclarar que el único sistema impulsor de motores que tiene un capacitor de recuperación es el mío, en la fotografía ampliada de los dos sistemas impulsores, el viejo está a la derecha y el nuevo está a la izquierda, en el se ve claramente un capacitor, es el de recuperación. En la promoción la empresa dice que es un desarrollo inédito y que rinde un 20% más que todos los impulsores. Se puede acceder a la promoción tipiando en internet “Volkswagen Group Technology Develops complete drive system for electric cars”, o “Volkswagen anticipa los detalles de la plataforma eléctrica del próximo Golf”.

Denuncié el hecho en el espacio cartas del Diario Rio Negro. Se puede acceder a las mismas tipiando en internet “Cartas de lectores Diario Rio Negro Hugo Rucci etiología de una denuncia” y buscar las cartas que menciono en la misma (etiología de una denuncia). Lo inédito y exclusivo en mi sistma es que desarrolla un cuarto de ciclo de oscilación libre entre la (L) inductancia de la bobina del campo del motor y la capacidad (C) de un capacitor que podríamos llamar de recuperación, es precisamente esta característica la que hace que el sistema rinda mucho más que todo lo conocido. Pongo a disposición de todos los fabricantes de automóviles eléctricos el inédito mencionado diseño.

