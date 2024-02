Andrés Claudio Barra, DNI 24.078.504

General Roca

Yo espero renunciar a la Iglesia Católica Argentina y unirme a la Iglesia Católica de España. También renunciaré a la nacionalidad argentina que tengo por suelo y conservaré la nacionalidad española, que tengo por sangre y por opción…

Espero poder emigrar a otro país, no tengo aquí parientes vivos, mi padre (de nacionalidad chilena, argentino naturalizado) y mi madre española, han fallecido.

Yo en cambio, he nacido en general Roca, Río Negro, pero he vivido en otra ciudad capital. Me fue mal, reclamaré (NDR: el cambio de ciudadanía) ante la Justicia Federal.