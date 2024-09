Nazismo en Argentina

Jorge L Fernández Avello, DNI: 12.862.056

San Carlos de Bariloche

Aquellos que peinamos canas hemos sido testigos del horror del nazismo, ya sea por lectura, o de haberlo vivido, como a sus “descendientes”.

No es mi caso el haberlo vivido, ya que nací años después de terminada la II Guerra Mundial, que de paso me recuerda que sin Rusia y sus 22 millones de víctimas no se hubiera ganado, pero Hollywood se encargó siempre de mostrar que fue ¡gracias a los EE. UU. el que nos sacamos al nazismo de encima! Ahora bien, ¿nos sacamos al nazismo de encima?

Creo que las evidencias de la Brigada AZOV de Ucrania, grupos como Alternativa para Alemania, el Movimiento de Resistencia Nórdico (MRN) y de La Tercera Vía, Hermanos de Italia, el Frente de Nacionalistas en EE.UU., o Alejandro Biondini en Argentina, y tantos grupos más es que podemos determinar que, no solo el nazismo no ha sido derrotado cultural y políticamente, sino que anida en muchos países y llega al gobierno de muchos de ellos.

En Bahía Blanca, se descubrió a un sujeto que, en medio de una investigación por asesinato, tenía en su casa, material explosivo suficiente para masacrar a cientos de personas, literatura nazi y se presume puede tener vinculación con ataques sufridos en 2021 en locales políticos y particulares.

Es de esperar que los medios se ocupen de esta noticia que nos tendría que preocupar a todos y ser motivo suficiente para que desde el presidente a todas las autoridades políticas, sociales, religiosas, empresariales y sindicales, se unan en un comunicado que demuestre que más allá de nuestras diferencias, el nazismo y el fascismo es un límite que todos debemos de anteponer.

