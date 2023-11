Profesionales en las instituciones

Hugo Ricardo Rucci, DNI 7.578.577

General Roca

El problema de la Argentina no son los obreros ni los ciudadanos, los mismos cumplen sus funciones institucionales y además trabajan todo el día, el país a pesar de todo y contra de todo tiene producción, la misma alcanza para mantener a todos los ciudadanos, los que con mucho esfuerzo trabajan duro

y los que sin ningún esfuerzo no hacen nada, que son muchos.

El grave problema que tiene la Argentina, por lo menos desde hace 40 años, o sea desde cuando se instituyo la democracia hasta ahora son los “Planificadores o diagramadores”, o la gente que tiene que pensar o dar forma a las estructuras institucionales del País. Me estoy refiriendo a los profesionales

que se están ocupando del tema, aquí no hago distinción del tipo de profesión, hay gente de todos los rubros. Por los resultados que vemos como consecuencia de la implementación de las medidas; reglamentos, decretos, leyes, DNU, ordenanzas etc., por ellos tomadas y vemos además los catastróficos resultados obtenidos como consecuencia de la aplicación de éstas, no podemos dejar de pensar que estos tipos no saben nada, no tienen la menor idea de lo que están haciendo.

Mi madre decía que para muestra basta un botón, y me quedo con un botón porque si sigo

contando me voy a poner una botonería. Quiero mencionar solamente un caso de los miles que hay, la ley de alquileres. La ley que estaba era mala, la ley promulgada posteriormente fue peor que la anterior y la sancionada hace unos días parece que no conforma a nadie. Esta gente que se dedica a la política (profesionales) si tuvieran vergüenza tendrían que disfrazarse de monjes budistas y en fila india, perderse detrás de la línea del horizonte.

La mala formación que está Gente tiene viene de las Universidades que no les enseña nada, sino de que otra manera se puede interpretar el desastroso accionar de la intervención de los profesionales. En las universidades le embuten el conocimiento que estudian de memoria y no es digerido, en la realidad fracasan porque no lo saben aplicar. Una cosa es la teoría y otra es la práctica, hay que tener las dos

disciplinas para poder ejercer. Tengo un amigo, profesor universitario que dejaba a sus alumnos llevar los libros de texto cuando les tomaba examen, el dice que en el libro está la teoría pero si no la saben aplicar no les va a servir de nada.

Este es el problema de la Argentina, no hay gente capacitada o inteligente con conocimientos reales en los distintos temas institucionales del País. Un viejo ingeniero de la empresa Siemens decía que alguien para poder volar (un técnico) metafóricamente necesita tener dos alas, un ala es la experiencia y la otra ala es la teoría si le falta alguna es imposible que pueda levantar vuelo