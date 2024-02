¿Quién nos gobierna?

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

San Antonio Este

Cuando mas necesitamos un presidente en funciones, teniendo en cuenta tenemos gente en las calles, unos pidiendo comida y otros justicia y solidaridad, Milei de visita en Israel, bailando junto al muro de los lamentos, para al otro día ir a ver al Papa de Roma.

Milei acaba de manifestar que “queremos ser el faro moral del continente”. Finalmente abrazó al papa en su silla de ruedas (que no lo pudo evitar). actuando como lo viene haciendo desde el gobierno, con golpes de efecto. Veremos que resultado tendrán los 70 minutos de conversaciones privadas entre ambos.

Mientras tanto en Bs s As “arde Troya” donde Macri y Caputo -no pueden negarlo- siguen con la politica de destruir las instituciones como el Banco Central para junto al Nacion descabezar el control de nuestra castigada economía y dejar a la Banca Morgan -de donde viene Caputo, con el manejo de todos nuestro recursos. Y Milei negando la Justicia Social para que el hambre destruya la voluntad popular y poner al pais como una colonia, sin leyes que lo ordenen, que es justo decirlo, no cumplieron la justicia, ni los ex funcionarios ni la CGT.