Rusia y Palestina

Finalmente Putin, reunido con Mahmud Abbas, líder palestino en los BRICS, le ofreció apoyo a la lucha que el país palestino mantiene por más de 75 años, defendiéndose del abuso Israelí, que mantiene desde entonces un ataque continuo, llegando actualmente a matar a más de 40 mil habitantes en Gaza, dejando además 100 mil heridos y toda la infraestructura hospitalaria en ruinas y miles de edificios habitacionales destruidos para siempre.

Asimismo Israel mantiene ataques contra Cisjordania , Líbano, y otros países amigos de Palestina. Pero ahora Rusia cansada de ver los estragos ya le ha advertid a Israel, que no tolerará mas bombardeos sobre Gaza. Como el presidente de Rusia no acostumbra a amenazar en balde, es de esperar que Netanyahu deje de bombardear a un pueblo inerme.

Son varias las naciones que han hecho causa común ahora con Rusia en contra del interés de Israel, como lo ha venido haciendo hasta el presente.

El presidente Milei debería dejar de apoyar a Israel y Patricia Bullrich de comprarle armas sin control estatal y legislativo a Israel. “La casta” política inoperante de nuestro Congreso plantea un serio compromiso ante la comunidad internacional al entrar en componendas con Israel en las acciones que ese país mantiene en Siria, Libano etc. Milei, amigo de EE. UU. , no se detiene a pensar que Argentina y sus habitantes no le obedecerán en su alineamiento con un gobierno que asesina niños y mujeres.

